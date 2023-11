Arte, criatividade, imaginação e beleza reunidos no trabalho de um homem que fez história e deixou seu nome gravado na cultura brasileira. Em 2024, serão lembrados os 210 anos da morte de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814), e, em sua terra natal, Ouro Preto, na Região Central do estado, começam as homenagens e mais estudos sobre a obra do mestre do Barroco. Assim, no período de 11 a 18 de novembro, será realizada a 44ª Semana do Aleijadinho, com a exposição, conferências, oficinas, mesas redondas, concertos e celebrações religiosas.

À frente da tradicional Semana do Aleijadinho, o pároco e reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição, padre Edmar José da Silva, conta que a programação será bem diversificada, contemplando aspectos da trajetória do patrono das artes no país. Na noite de sábado (11), no Santuário Nossa Senhora da Conceição, no Centro Histórico, será aberta a exposição “Aleijadinho, Olhar de fé”, com peças esculpidas pelo artista, após missa presidida pelo bispo emérito de Oliveira, dom Francisco Barroso, fundador do Museu Aleijadinho.

Como ponto central da temática do evento, está o recém-restaurado Santuário Nossa Senhora da Conceição, também conhecido como Matriz Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, em referência ao bairro de localização. Na igreja, estão sepultados o Aleijadinho e seu pai, o português Manuel Francisco Lisboa, falecido em 1767 e autor do projeto arquitetônico do templo, ícone do conjunto arquitetônico e artístico reconhecido como Patrimônio Mundial.

“Conhecemos ainda pouco sobre a matriz, precisamos de mais informações, e nosso objetivo é aprofundar no assunto durante conferências, palestras e encontros com pesquisadores. Posteriormente, pretendemos transformar o material resultante dos encontros em um livro sobre a igreja reinaugurada no ano passado”, diz padre Edmar. “Aleijadinho é o personagem principal da Semana, e já começamos as homenagens pelos 210 anos de seu falecimento.”

DESTAQUES

No sábado de abertura da Semana do Aleijadinho, haverá também, na Igreja São Francisco de Assis, apresentação de danças barrocas (16h), seresta (20h30) com músicos de Itabirito saindo do adro da igreja em direção ao Santuário Nossa Senhora da Conceição, e, na sequência, inauguração da exposição sobre a obra de Aleijadinho.

No domingo (12), tem oficina de croquis (10h) com jovens, sob coordenação do arquiteto Cássio Lopes, apresentação musical (18h30) do coral infantil “Vozes de Vila Rica”, no adro do santuário, celebração eucarística (19h) e abertura da exposição de maquetes produzidas pelos alunos do curso de arquitetura da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), sob coordenada da professora Fernanda Bueno.

HISTÓRIA

Vinculado à Arquidiocese de Mariana e tombado, em 1939, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Santuário Nossa Senhora da Conceição, também chamado de Matriz Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, foi erguido pelo grupo do bandeirante Antônio Dias no então arraial homônimo, como uma pequena capela devotada a Nossa Senhora da Conceição. Por volta de 1705, a ermida foi ampliada, reflexo do desenvolvimento local e da subsequente demanda pela constituição de uma paróquia própria. A freguesia de Antônio Dias, junto com a de Nossa Senhora do Pilar, passou a compor a recém-fundada Vila Rica, unificando, sob a mesma jurisdição política e administrativa, dois dos principais arraiais de Ouro Preto.

PROGRAMAÇÃO

- Em Ouro Preto

- 44ª Semana do Aleijadinho, de 11 a 18 de novembro

- Abertura, no sábado (11)

- 16h – Apresentação de danças barrocas, na Igreja São Francisco de Assis, no Largo do Coimbra.

- 19h30 – Celebração eucarística presidida pelo bispo emérito de Oliveira, dom Francisco Barroso, na Igreja São Francisco de Assis.

- 20h30 – Seresta com músicos de Itabirito, saindo da Igreja São Francisco de Assis em direção ao Santuário Nossa Senhora da Conceição.

- Na chegada, abertura da exposição temática “Aleijadinho, Olhar de fé”, na sacristia-mor do Santuário Nossa Senhora da Conceição.

- A programação completa está disponível nos canais do Museu do Aleijadinho, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e Prefeitura de Ouro Preto.