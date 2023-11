Um filhote de cachorro caiu em um poço artesiano e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na noite dessa quarta-feira (1º/10), no Bairro Jardim São Paulo, em Poços de Caldas, no Sul de Minas.

De acordo com a solicitante, o poço tem uma uma pequena abertura na parte superior. Ela acredita que a mãe do filhote empurrou a pedra usada para tampar o buraco, o que pode ter causado a queda do cãozinho.

O poço artesiano está desativado e tem 7 m de profundidade. Os bombeiros usaram uma corda e uma bolsa para resgatar o animal de apenas 17 dias de vida. Ele foi devolvido à ninhada sem ferimentos.

Ainda conforme os bombeiros, a mulher foi orientada a fechar definitivamente o buraco na tampa do poço para evitar acidentes.