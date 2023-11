A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu 56 celulares roubados em uma loja de manutenção e venda de telefones móveis. Juntamente com os objetos, os suspeitos, um de 51 e outro de 19, foram encaminhados para a delegacia.

Os autores do crime são pai e filho, e vendiam os aparelhos em uma loja na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte. Eles foram localizados e presos no comércio.

De acordo com o Sargento Guedes, que atua no caso, “alguns aparelhos estavam à venda, expostos na vitrine, e outros no interior da loja”.

Além do material roubado, os policiais encontraram na loja um “material para ‘cortar’ rastreador de celular”, explica Guedes.

A ocorrência ainda está em andamento.