Atuações do Cruzeiro contra o Vitória: chuva forte em Salvador rouba a cena no empate sem gols

TÉC: LEONARDO JARDIM - O estado do gramado acabou com qualquer expectativa de ideias do treinador. Tudo ficou ainda mais complicado após a expulsão de Eduardo. No entanto, o treinador fez somente duas alterações na partida e poderia ter rodado mais o time. - NOTA 6,0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro