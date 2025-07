Atuações do Palmeiras contra o Chelsea: eliminado do Mundial. Mas de pé

WEVERTON – Fez uma boa defesa no início do jogo e não teve culpa nos gols do Chelsea. O de Palmer era indefensável e no segundo gol a bola de Gusto desviou em Giay e matou goleiro. Belas defesa em chute de Madueke e João Pedro, no fim. NOTA 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras