Atuações do Flamengo contra o Botafogo-PB: Pedro joga os 90 minutos

JOÃ?O VICTOR â?? Ganhou uma chance de começar o jogo e ganhar minutos, mas esteve inseguro, errando a cobertura e dando espaços ao ataque do Botafogo. No lance do gol de Henrique Dourado, sem cacoete de avançar para deixar o atacante impedido, foi quem deu condições para o goleador marcar. Se acalmou e se saiu melhor no segundo tempo. NOTA 5,5.Foto>Divulgação Flamengo Foto: Divulgação Flamengo