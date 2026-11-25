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O joalheiro e empresário italiano Paolo Bulgari morreu este sábado, aos 89 anos. Neto do fundador da marca homónima, ele atuou como o responsável por transformar a casa italiana em uma referência da joalharia de luxo contemporânea. A família comunicou o falecimento e descreveu o italiano como “o maior joalheiro do nosso tempo”.

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Paolo Bulgari nasceu em Roma no ano de 1937. O seu avô, Sotirio Bulgari, fundou na capital da Itália, em 1884, a joalharia com o apelido da família. Em 1960, Paolo começou a trabalhar na empresa familiar ao lado do pai, Giorgio, período no qual se especializou em pedras preciosas, conforme recorda a "Euronews".

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Internacionalização e expansão da marca

Exatamente um século após a fundação da Bulgari por seu avô, Paolo assumiu a presidência da empresa em 1984. A partir desse momento, ele passou a atuar ao lado do irmão Nicola e do sobrinho Francesco Trapani para internacionalizar os negócios.

Sob a sua gestão, a Bulgari transformou-se em uma das principais casas de luxo globais. A liderança de Paolo expandiu a área de atuação da empresa, que passou a comercializar novos produtos:

relógios;

perfumes;

outros acessórios.

Venda para a LVMH e dedicação ao trabalho

Em 2011, também sob a presidência de Paolo, a Bulgari foi vendida ao conglomerado francês de luxo LVMH, grupo que reúne marcas como Louis Vuitton, Fendi, Givenchy e Dior. O valor total da negociação atingiu 3,7 mil milhões de euros.

Mais tarde, o empresário classificou a negociação como uma decisão dolorosa. Paolo justificou a transação com a necessidade de garantir o futuro da companhia durante um momento de transição geracional no negócio.

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A família deixou a liderança direta da empresa, mas Paolo continuou a desenhar joias até quase o fim da vida. De acordo com a "Euronews", ele costumava visitar a loja histórica da Via dei Condotti, em Roma, para atuar diretamente no balcão como funcionário.