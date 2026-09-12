Bolo representa tradição que poucos noivos estão dispostos a abrir mão

O momento de partir um bolo costuma ser um dos mais aguardados em toda festa. Nos casamentos, é claro, isso não é diferente. Seja com um ou cinco andares, branco ou colorido, o doce simboliza a prosperidade e protagoniza um momento de partilha.

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Mariana Laender Toujours Fotografia/Divulgacao



Nesta edição da série “Casamento em Pauta”, os bolos são o tópico central, afinal de contas, permanecem com a mesma importância de sempre. “Acho que tem que ter o bolo para partir no brinde, para todo mundo comer, acredito que ele é um símbolo do casamento”, conta a confeiteira Mariana Laender, justificando também o fato de não trabalhar com bolos cenográficos.

Meu Bolo Mágico Divulgação

Entre os clientes de Mariana, os estilos e tamanhos de bolo variam muito. No geral, o acabamento usado é de pasta americana. Ele permite efeitos diversos como a reprodução da renda do vestido da noiva.

Flores de açúcar extremamente delicadas também são muito usadas pela confeiteira, que precisa muitas vezes finalizar o bolo já no local da festa. “Muitas vezes, monto o bolo no local e coloco as flores lá também. Se passo por uma estrada de terra para chegar à locação, por exemplo, elas podem bater umas nas outras e quebrar”.



Assim como Mariana, Caio César Martins, da Meu Bolo Mágico, opta pelas decorações em açúcar em todos os bolos que saem de seu ateliê. “Tudo feito á mão”, reforça o confeiteiro, que também usa muito a pasta americana (ou de açúcar) para envolver as camadas de massa e recheio.



Enquanto a pasta americana é o acabamento mais usado por eles, na Le Bon Blé, de Mônica Almeida, o buttercream e o chantilly são imbatíveis. Eles são fortes aliados das flores naturais ou desidratadas, muito características do trabalho da confeiteira.



“Sempre entramos em contato com a decoradora da festa para estarmos alinhados. Também acho importante reforçar que não entrego o bolo sem flores para que outra pessoa coloque, porque há um cuidado com a higienização delas, além de ter a questão da própria composição no bolo”, destaca.



Sabores

Para Mariana Laender, os sabores clássicos são os mais pedidos. “Sai muito nozes, coco com abacaxi e, talvez o mais requisitado, seja o de creme inglês, já que ele agrada todo mundo e pode compor várias combinações”, explica.



Mônica também destaca o valor da tradição quando o assunto são os recheios. “Sempre pedem nozes, brigadeiro branco ou tradicional e calda de frutas vermelhas”. Apesar disso, ela também observa a ascensão de sabores excessivamente doces, como a Nutella ou o Ninho. “Se pedirem, até faço, mas opto por uma pasta de chocolate com avelã artesanal, feita por mim”.



Na Meu Bolo Mágico, os clássicos passaram a ser feitos com menos frequência, segundo Caio. “Hoje já fazemos mais recheios como pistache, frutas vermelhas, maçã com especiarias, chocolate com laranja, etc”. Opções mais atuais que não deixam de ser sofisticadas e, acima de tudo, equilibradas.



Em relação às massas, os confeiteiros contam que as brancas (como o pão de ló) são as mais usuais, até porque interferem menos na decoração do bolo (que muitas vezes é clara)

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Cenográfico

Embora muitos noivos façam questão do bolo real, há também os que optam pelo cenográfico. No ateliê de Mônica, eles são poucos, mas existem. “Se os noivos fizerem muita questão de um bolo com morangos ou frutas frescas, por exemplo, podem fazer o cenográfico e ter um bolo de corte refrigerado. Não recomendo de maneira nenhuma as frutas frescas em um bolo real de casamento, já que fica bastante tempo na geladeira até que fique pronto e, depois, muito exposto durante a festa”, explica.



Caio também oferece o serviço de um bolo cenográfico e outro de corte para os clientes que assim desejarem. “Já trabalhamos com fatias já embaladas, mas é algo mais pontual”, acrescenta.

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O que talvez seja um grande diferencial no ateliê da Meu Bolo Mágico é a possibilidade de os noivos contratem um serviço volante de minibolinhos. “Agora servimos os canapés de bolos, são versões pequenas e redondinhas que permitem que os convidados provem vários sabores”. Nesse formato, os noivos podem escolher até quatro combinações para serem servidas no salão da festa.