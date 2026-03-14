O bicho vai pegar no ItaúPower Shopping

Elefantes em tamanho real, girafas que se movimentam e um grupo de pinguins interagindo com o público. Não estamos falando de um zoológico, mas sim de mais de 20 animatrônicos de animais em tamanho real, que transformam a Praça de Eventos do ItaúPower Shopping em uma verdadeira aventura selvagem com a chegada da exposição Smart Zoo. As peças emitem sons e movimentos realistas, criando uma experiência imersiva que convida famílias a explorarem um cenário inspirado nas selvas e savanas do mundo.



Para promover a atração gratuita, o ItaúPower Shopping investe em uma campanha 360°, desenvolvida pela agência Fazcom. A estratégia utiliza ações multiplataforma, com presença integrada em rádio, mídias digitais, DOOH, redes sociais e influenciadores, com o objetivo de atrair visitantes tanto para a exposição quanto para o shopping.



Para ampliar a visibilidade da ativação, a agência criou toda comunicação da exposição com a proposta de transformar o projeto em uma plataforma estratégica de engajamento e aumento de fluxo para o shopping. A iniciativa aposta no potencial das experiências imersivas como ferramenta de marketing para fortalecer a conexão do público com o mall.



Na exposição, o público poderá ver de perto espécies como avestruz, casal de harpias, rinoceronte, crocodilo, pinguins, cangurus, camelo, elefantes, girafas, zebras, gorilas, cobra, onça-pintada e leão, entre outros. Graças à tecnologia animatrônica, os animais reproduzem movimentos e sons, criando uma experiência sensorial que estimula a curiosidade das crianças e transforma o passeio em uma jornada interativa para toda a família.



A partir de um processo estratégico de brainstorming voltado à identificação de oportunidades de conexão com diferentes perfis de público, nasceu o conceito criativo "O Bicho Vai Pegar". O mote traduz a proposta de impacto e diversão da exposição em uma linguagem popular e de fácil identificação, aproximando a campanha do cotidiano das famílias e reforçando o caráter lúdico da experiência. A exposição também conta com placas educativas que apresentam informações sobre habitat, alimentação, hábitos e curiosidades comportamentais das espécies.



Para ampliar o alcance da ação, a agência FazCom estruturou a estratégia de comunicação em um plano de mídia integrado e multiplataforma, combinando presença digital, mídia exterior e ações com influenciadores. A criação da campanha, assinada por Athus Pinheiro e Edmundo Bravo, da FazCom, inclui inserções em rádio com testemunhais em programas de grande audiência ao longo do mês de março, além de mídia programática em portais e sites com conteúdo voltado ao público infantil.



Nas redes sociais, a estratégia prioriza conteúdos audiovisuais e formatos curtos, com impulsionamento de posts e reels no Instagram e produção de vídeos para TikTok, explorando o caráter lúdico da exposição e ampliando o potencial de engajamento e compartilhamento. O planejamento contempla ainda formatos de branded content em portais de notícia, como banners, stories e publiposts em portais, além de mídia digital out of home (DOOH) com painéis de LED no entorno do ItaúPower Shopping. A campanha também conta com mídia indoor em edifícios residenciais localizados em um raio de até quatro quilômetros do empreendimento, estratégia que amplia a presença da marca no cotidiano do público regional.

Influenciadores digitais completam o mix de comunicação, fortalecendo o alcance orgânico da iniciativa.

Renata Costa, gerente de marketing do ItaúPower Shopping, explica que a estratégia foi construir uma comunicação dinâmica, colocando a própria exposição no centro da narrativa da campanha. "Buscamos reforçar o posicionamento do ItaúPower como um espaço que conecta entretenimento, conteúdo e consumo, consolidando o shopping como destino de experiências", afirma. Segundo ela, o Smart Zoo integra a estratégia de marketing do mall para impulsionar o fluxo entre março e abril, transformando a atração em uma plataforma 360° de engajamento ao longo da jornada do visitante.



Com essa abordagem, o ItaúPower Shopping também busca estimular o consumo nas operações voltadas ao público infantil e familiar, além de elevar o ticket médio no mall e fortalecer a fidelização de clientes. "A expectativa é que a exposição contribua para aumentar a visitação em relação ao mesmo período do ano anterior, além de ampliar as iniciativas de relacionamento do com o nosso público consumidor", finaliza Renata.

Briefing

SÓ AMOR EM BH

O Festival Só Amor retorna em sua terceira edição no dia 25 de abril, no Parque das Mangabeiras, reafirmando o lema "Existe Amor em BH". O evento reúne música, esporte e boas vibrações, com uma line-up especial de artistas como Criolo, Maneva e Cynthia Luz, além de um tributo ao Clube da Esquina com Rodrigo Borges e Mart'Nália. A estrutura conta com praça de alimentação, bares, feirinha, área de skate e espaço open bar. O objetivo é proporcionar experiências inesquecíveis no cenário deslumbrante de um dos cartões-postais da cidade.

BEAGALTA

O festival também valoriza o esporte, trazendo o coletivo Beagalta para o primeiro Campeonato Nacional de Altinha em BH, na Arena Só Amor. Comprometido com a sustentabilidade, o evento promove ações como triagem de resíduos, uso de eco copos, neutralização de carbono e plantio de árvores. O Festival Só Amor é um ponto de encontro para celebrar música, natureza, diversidade e boas energias.

ABRACE MINAS

As intensas chuvas em Juiz de Fora e Ubá, Minas Gerais, deixaram muitas famílias desabrigadas e vulneráveis. Nesse contexto, a Vale, através da Rede Voluntária Vale, apoia a campanha "Abrace Minas - Recomeço". O objetivo é oferecer assistência emergencial e contribuir para a reconstrução das áreas afetadas.

CONTATOS

A iniciativa é promovida pelo Servas e conta com diversas ações de apoio. Para dúvidas ou mais informações, entre em contato pelo e-mail abraceminasvale@servas.org.br. Acesse também o site oficial para detalhes adicionais: https://redevoluntariavale.com.br/campanha-emergencial-mg/.

JAPÃO MINAS

O 13º Festival do Japão em Minas termina neste domingo no Expominas, consolidando-se como o maior evento de cultura nipônica no estado. O evento ocupa 32 mil metros quadrados e deve registrar recorde visitantes. O festival oferece uma imersão em costumes japoneses, oficinas, gastronomia típica e experiências culturais. O terceiro pavilhão é todo dedicado à Praça de Alimentação, com pratos japoneses e mineiros.O festival visa fortalecer laços sociais, turísticos e econômicos entre Minas e Japão.

JARDINS

O tema central de 2026 destaca os "Jardins Japoneses: Meditativo e Contemplativo", revelando sua estética e espiritualidade, inspiradas pelo xintoísmo, budismo e zen. Outro eixo é o "Urushi - a arte da laca japonesa", que transforma utensílios em obras de arte por meio da técnica milenar de revestimento com seiva natural.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

COZINHA SHOW

A exposição "Ícones da Cultura Japonesa" valoriza a cultura pop, mostrando como animes, mangás e games reinterpretam tradições do Japão. Assim, o festival conecta o passado às expressões contemporâneas. O evento traz ainda o espaço Cozinha Show, com doces yogashi e wagashi apresentados por chefs renomados e experiências com matchá.