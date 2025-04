Adornos poderosos

Sim, as pérolas são clássicos eternos, mas, no próximo verão, elas prometem invadir o reino dos bijus na potência máxima, como foi revelado nos estandes das marcas que participaram do último Minas Trend. Na versão da Julia Torquetti, surgem em estado natural em chockers e pulseiras com fios triplos ou em colares longos.



No mesmo caminho, a Lázara Design tem oferta ampla: vai de pérolas robustas entremeadas com contas de vidro a colarzinhos delicados em torno do pescoço.



A exuberância da natureza é uma temática sempre presente na Palone, marca do Rio Grande do Norte, que batizou sua coleção como Safári Urbano.

Julia Torquetti divulgação



O resultado é uma aventura com tempero boho, brincando com banhos de ouro vintage e prata em lapidações delicadas, resinas e franjas de metais, turquesa versus madeira, jades, camurça, cordões de São Francisco e passamanarias. Tudo junto e misturado.



Rosana Bernardes apostou na beleza da floresta e destacou os bichos. Felinos, como leões, tigres e panteras, se unem à textura da tartaruga em peças que juntam resinas e pastilhas coloridas com incrustações de metais. A ampla coleção passa também pela cidade mexicana de Taxco, famosa pela ourivesaria, exibida em uma linha que mescla ouro, prata e veludo, em bijuterias retrô.



Será impossível fugir do boho. Colares coloridos, tamanhos e texturas diferentes, os cintos largos em couro adornado ou em placas de metal, as correntes, franjas, camurça estarão muito presentes no verão.



Até a Garzon, conhecida por seu estilo autoral minimalista nas bolsas se rendeu ao estilo. Os franjados aparecem em couros, aliados ao metal retorcido, elemento característico da marca.

Celso Afonso foge dos modismos e investe na sua veia de arquiteto, tirando partido de um olhar tridimensional e atemporal. A coleção enxuta apresenta um tressê exclusivo, a bolsa “saco” bem ampla, os metalizados dourados e um trabalho interessante de gravação de miniflores no couro, além de uma cápsula de cintos.

Paula Bahia Tulio Santos/EM/D.A.Press



Os lenços se tornaram os acessórios da vez, podem funcionar como detalhes, mas, se amarrados estrategicamente, compõe peças do vestuário: uma blusa, um vestido, um pareô. Da praia para as ruas, a coleção da Zin, que também estreou no Minas Trend, ressignifica esse complemento transformando-o em item fashion.



São 72 estampas exclusivas, em três dimensões – 0,50 cm, 0,65 cm ou 1,40m – em tecido toque de seda e com corte a laser. O print com expressões do mineirês já é um sucesso, como explica Jorge Peixoto, um dos autores do projeto com a mulher, Nhanhá Simões e a filha, Bárbara Simões.



A Zin nasceu em 2020, durante a pandemia, quando as duas decidiram explorar um acessório clássico, como o lenço, em suas inúmeras possibilidades. No instagram da marca, Bárbara ensina como usá-lo de diferentes maneiras: como blusa, na cabeça, no passante da calça e para dar aquele colorido nas bolsas.

Pés

Os calçados mesclam os tons terrosos do pantone com os tons coloridos da estação.

Paetês, madeira, madrepérola, pedrarias, miçangas, cerâmicas, palha são os elementos que Debora Germani usa para bordar as superfícies dos sapatos da sua marca. Com um trabalho extremamente artesanal, a estilista também trabalha o laser de uma forma múltipla nas diversas linhas: recortados, franjados, formando desenhos colados às peças surpreendem pela variedade e se juntam às misturas de matérias-primas naturais ou tecnológicas.



Já Paula Bahia usa e abusa dos metalizados, seja nos dourados, seja em um novo furta-cor, que ilumina a coleção. As flores gigantes em tecidos também são atração. A marca resgata o tamanco dos anos 1970 e investe no conforto da linha baixa, que vai das sapatilhas ao chinelo com tiras em couro. A cartela de cores se destaca: azul clarinho, amarelo, vermelho, terracota e vermelho, além do clássico preto e branco.