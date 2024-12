A marca paulista Cris Barros, fundada em 2002 pela estilista e empresária homônima, é reconhecida por seu estilo contemporâneo e detalhes diferenciados. As coleções sempre contam uma história e unem modelagens elaboradas a um universo particular. O resultado é uma moda autêntica e livre, com peças autorais que transcendem o tempo. Em 2021, Cris Barros abriu sua primeira loja em Minas Gerais, no Vila da Serra, em Nova Lima, e fez sucesso. Na última terça-feira, abriu mais uma unidade, agora no 4º piso do DiamondMall, em Belo Horizonte, e aproveitou a data para lançar o último drop do seu verão 2025, com a linha Resort, e contou com a presença de sua irmã e sócia, Dani Barros.



“O maior desejo de um criador é deixar um legado eterno. Todos os escultores, artistas, arquitetos, músicos, cineastas, designers, coreógrafos, chefs de cozinha, floristas, os verdadeiros mágicos da vida, capazes de enxergar além do evidente, elevando o ordinário a momentos excepcionais. Na trilha da rotina, surgem encantos, mentes curiosas, mãos habilidosas, corações ousados, almas criativas, visionários que desvendam os detalhes cotidianos. Além do óbvio, transformam o comum em extraordinário. Os mestres da magia, mestres da vida, inspiram a dançar ao ritmo do dia a dia”, disse Cris.



O Resort Cris Barros é o capítulo final da coleção de primavera-verão 2025 e apresenta peças fluidas, que dançam com o vento e ecoam a magia do verão em cada detalhe. É uma transformação do cotidiano em extraordinário, que convida a alma a dançar ao ritmo do dia a dia. Inspirada pelos tons e texturas das paisagens naturais, a coleção explora o universo onírico de momentos mais livres e felizes, refletindo a serenidade da luminosidade dos dias de sol.



A coleção carrega a sensibilidade e a leveza do verão descomplicado. Destaque para o vestido fluido em seda com estampa artsy abstrata, que também aparece em um conjunto de top assimétrico e saia abraçando o corpo na sua versão em fibra natural, creponado com leve transparência. Outra expressão artística na coleção é a estampa aquarelada, feita a mão no ateliê da marca, que toma vida em um vestido de linho marinho e na sua versão em voil delicado em tons pastel e off white de alcinhas.



Bordados sofisticados remetem a campos floridos e jardins secretos, capturam a essência da natureza em seu estado mais poético. Eles aparecem em peças versáteis, trabalhadas em uma paleta de cores lilás e musgo, que podem ser usadas do dia até a noite, transmitindo a sensação de pinceladas artísticas, como se cada peça fosse uma obra de arte em movimento.