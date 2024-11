A Maria Filó lançou seu alto verão 25, um sopro de renovação para os dias de sol e um convite para viver o presente com intensidade e descontração em uma releitura dos anos 1970, trazendo um ar vintage dentro do estilo boho chique. Com um mix versátil de texturas e padronagens, a sintonia entre moda, arte e design se apresenta em cada detalhe da coleção.



Com olhar sofisticado e atemporal, Maria Rita Magalhães Pinto, diretora-criativa, segue imprimindo sua autenticidade e bom gosto, sem perder o DNA da marca. “As peças foram pensadas para unir conforto e elegância, fazendo com que cada mulher se sinta pronta e bem-vestida para qualquer ocasião. Nossa proposta é oferecer roupas que transcendem tendências e que podem ser usadas em diferentes momentos da vida”, comenta.



O cenário escolhido para fotografar a campanha foi Mallorca, na Espanha, e reflete a leveza e sofisticação da coleção. As paisagens mediterrâneas e a luz natural da ilha dialogam com os modelos amplos e fluidos das peças, reforçando a sensação de frescor e liberdade que permeia o alto verão 25, que vem com uma pegada anos 1970.



Entre as apostas, peças tomada que caia, comprimento mini e recortes estratégicos para valorizar a silhueta. Na estamparia, os clássicos florais e Paisley se revelam em formato maxi, trazendo um toque de personalidade para as produções do dia a dia. Prints exclusivos levemente desfocados dão o ar vintage à coleção.



A combinação cromática marcada por baixo contraste e passagem suave entre tons é uma das principais apostas da temporada, seja em modelos lisos ou estampados. A feminilidade e suavidade do lilás e rosa, a calmaria dos tons açucarados de verde e azul, a sensualidade do bronze e a sofisticação despretensiosa do branco e do off-white completam a cartela de cores.



Bordados cheios de bossa traduzem o melhor dos estilos boho e easy chic. O tricô, peça chave que atravessa temporadas, se atualiza com listras multicoloridas e pontos geométricos, fios metalizados, superfícies teladas e vazadas. Já a alfaiataria em shapes modernos traz uma pitada de sensualidade para a estação mais quente do ano.



O toque final são os complementos: colares em diferentes alturas e peças em resina com detalhes em metal ouro velho, além de lenços estampados e cintos com ferragens elaboradas.



A Maria Filó nasceu no Rio de Janeiro, da habilidade de unir o artesanal ao contemporâneo. Feita para mulheres reais e confiantes, a marca traz charme, elegância e versatilidade para as mais diversas ocasiões. Há mais de 25 anos, a marca apresenta peças atemporais.