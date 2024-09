Blu vem da cor azul, que remete às águas e se conecta com o mar. O universo aquático sempre inspirou o trabalho criativo da designer de joias Paula Bernardes. E não seria diferente nesse momento da sua carreira, à frente de uma nova marca, Paula Blu, lançada esta semana. Com uma proposta diferente da joalheria tradicional, ela combina design descolado, durabilidade e preços acessíveis.



Paula vem de uma família dona de joalheria – é neta do fundador da Manoel Bernardes. Mas, por muito tempo, acreditou que havia herdado apenas a veia empreendedora. Desde 2012, ela trabalha no mundo dos vinhos, tanto à frente da importadora Adega CB quanto como sommelière. “Um ano depois, conheci o meu marido, que é artista plástico, sobrinho do Amilcar de Castro, comecei a conviver muito com arte e isso despertou meu lado criativo”, conta. Em 2019, ela fez curso de design de joias e lançou a marca Jamming.



No último ano, a designer vendeu sua parte da empresa e partiu para uma nova empreitada. Quando foi criar o nome da marca, lá estava a água na sua cabeça, aí logo ela pensou na cor azul (blue em inglês). “A água para mim é o fluxo da vida, da criação, das ideias, de deixar fluir, de se deixar levar, do movimento, dos altos e baixos. Também remete ao claro e transparente. Acho que tem a ver com as minhas crenças.”



Paula diz que o seu processo criativo sempre gira muito em torno da água. A designer lembra que a primeira peça que desenhou para a Jamming foi o brinco em formato de arraia, que virou best seller. Como explicar isso? Talvez o fato de já ter morado no Havaí e em Florianópolis. Ou, então, pelas experiências de fazer travessias em barco a vela (está nos planos, inclusive, comprar um para esse tipo de viagem). O que também reforça essa conexão é o lado surfista do marido.



De um jeito ou de outro, sua ligação com a água se materializa nas joias da Paula Blu. Os desenhos partem de formas orgânicas, alguns seres do mar “emprestam” seus formatos e o uso de pedras como topázio branco e azul remete a todo esse universo.



Entre os elementos aquáticos identificados nas joias, estão traços que reproduzem o movimento do mar, como ondas, redemoinhos e correntezas. Há também conchas em formatos variados (uma delas tem uma pérola dentro). Os seres marinhos são representados pelo polvo, caracol, estrela do mar e peixe betta. Já a rosa dos ventos e a corda náutica trazem o contexto da navegação.



Joalheria acessível

A proposta de Paula continua a mesma: fazer uma joalheria acessível. Ela trabalha com peças em prata de lei (considerada a mais pura possível) com uma camada espessa de ouro 18k (diferente do banho, que é mais fino). Além disso, todas as pedras e pérolas são naturais.



“Vim do mundo da joalheria, mas não era o meu estilo. Não queria ter várias joias, queria ter vários acessórios e poder usar em todas as ocasiões sem medo, levar para viagens. Ao mesmo tempo, cansei de usar peças descartáveis. Por isso, pensei na prata como algo intermediário. São joias eternas, mas bem mais em conta do que a joalheria tradicional. A minha proposta é unir qualidade, durabilidade e preço mais acessível”, explica.



Além de entregar uma joalheria acessível, a marca acredita nos acessórios como forma de expressão. “Muito mais do que adorno, vejo as joias como forma de se expressar, de mostrar como se enxerga o mundo, porque dizem sobre você, seu estilo e sua história”, destaca a designer, que também quer que as peças sejam símbolo de elegância e confiança. Ela fica feliz quando ouve mulheres dizendo que se sentem poderosas e confiantes quando usam os seus acessórios.



A loja da Paula Blu fica no Bairro Serra, em Belo Horizonte, no mesmo espaço da importadora de vinhos. Com essa proposta inusitada, a ideia é criar um ambiente com vinhos, moda e arte que celebra a vida.