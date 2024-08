A nova coleção de Fedra, intitulada "Aura", é inspirada na arquitetura urbana, destinada às mulheres contemporâneas. Para a primavera-verão 2025, cada escolha e detalhe foram pensados para oferecer um respiro ao cotidiano. A coleção apresenta uma essência minimalista que busca a atemporalidade, criando uma conexão harmoniosa entre natureza e sofisticação.



Com linhas limpas e um design pensado para ser elegante e funcional, sem excessos, as peças são confeccionadas em tecidos de fibras naturais e apresentam tons suaves. Estas características contrastam com propostas em tecidos mais estruturados, explorando a alfaiataria moderna de alta qualidade. O resultado é um caimento perfeito e sofisticado, que se adapta a qualquer estilo com facilidade.



O cenário escolhido, cercado por montanhas e florestas, trouxe a personificação da ideia central. A Casa de Vidro, projeto da arquiteta Ângela Roldão e idealizada por Álvaro Daniel, alcança o mais alto grau de sofisticação ao criar harmonia entre minimalismo e natureza, um verdadeiro oásis para desacelerar.

"Aura Summer 25" é um convite para que as mulheres modernas encontrem beleza na simplicidade e elegância na funcionalidade, sem abrir mão do conforto. Cada peça da coleção é um reflexo de que, para transmitir elegância, não é preciso investir no excesso, mas sim no que te faz bem.

Coleção de verão 2025 de Fátima Scofield, intitulada “Saphir”, destaca-se pela seleção de tecidos nobres, detalhes primorosos e modelagens cuidadosamente pensadas, buscando realçar a beleza da mulher real. Cada modelo se torna uma peça poderosa para proporcionar uma experiência única.

A cartela de cores foi inspirada em pedras preciosas como rubi, verde-esmeralda, prata (evocando o brilho do diamante) e dourado (lembrando o ouro). Os recortes bicolores que imitam lapidação de joias trazem uma ideia fascinante para adicionar um toque de sofisticação e exclusividade às peças.



Valorizando a elegância, a “Saphir” busca refletir exclusividade, criando memórias marcantes para ocasiões especiais. Com tanto cuidado e dedicação em cada processo da construção, cada mulher é convidada nesta coleção a se sentir especial, deslumbrante e verdadeiramente valorizada.



A coleção atual pode ser encontrada em diversos lojistas espalhados pelo Brasil e no site da marca, mediante encomenda. n