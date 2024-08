Em homenagem ao Dia dos Pais, todas as marcas de roupa masculina lançam coleções e campanhas especiais para a data e sugerir presentes. Levi's, Reserva, Aramis e Hector Albertazzi (de joias) são as que escolhemos para destacar nesta edição.



A Levi's optou por resgatar peças ícones, que moldam e inspiram diferentes gerações. A marca celebra a influência e o legado das figuras paternas através do estilo e da autenticidade, buscando destacar a importância do legado, conectando pais e filhos através das memórias. Conhecida pelo lifestyle denim, reforça sua originalidade, autenticidade e durabilidade.



Fernando Medeiros, jogador de basquete, leva sua experiência e carisma para a campanha, representando a conexão e a inspiração que constrói a partir de momentos com seu filho.

A Aramis continua com seu principal garoto propaganda, o ator e trendhunter da marca Cauã Reymond, e refletiu sobre os significados e transformações da paternidade, com o mote “Pai Doce Lar”.



Para Cauã, de 44 anos, pai da Sofia, de 12, a paternidade é um sentimento incomparável: “É uma experiência realmente transformadora. Desde o momento em que sua filha nasce e você a vê pela primeira vez até hoje, quando estamos juntos, em casa ou viajando, é um aprendizado novo a cada dia e um sentimento inexplicável de amor, que só compreendi quando me tornei pai”, ele conta.



Manifesto “Pai Doce Lar”: Quando eu virei pai deixei de ser só um homem... eu virei uma casa! Um refúgio. Um lugar de conforto. Como toda casa, eu passo por reformas. Eu me reconstruo. Eu me reinvento... E cada vez mais, eu me transformo naquilo que todo pai deve ser: um abrigo de afeto... um pai doce lar. Um espaço seguro onde mora todo o meu amor.



Fórmula 1

A Reserva e a Reserva Go lançaram, em parceria com Senna Brands, sua campanha de Dia dos Pais focada em uma coleção inspirada no grande ícone da Fórmula 1, Ayrton Senna, para celebrar 30 anos do legado do piloto tricampeão, que uniu muitos pais e filhos para acompanhar as corridas.



Fruto desta campanha, nasceu uma collab desenhada e pensada na trajetória do piloto. A linha conta com produtos das marcas Reserva, Reserva Go e Reserva Mini pensados para pais e filhos. Para tornar a coleção ainda mais especial, a logomarca da Reserva, o famoso pica-pau, foi substituído pelo atleta segurando a taça.



Já na Reserva Go – marca de calçados e acessórios da Reserva –, os modelos Yankee e Heritage foram os escolhidos para fazer parte da collab.



Os dois modelos ganharam uma versão em preto e amarelo e outra em vermelho e branco, inspirados nas cores dos modelos dos carros mais icônicos do piloto. Também receberam a assinatura do ídolo brasileiro do automobilismo e uma etiqueta especial para a lingueta nas cores do capacete de Senna. O modelo Heritage, em vermelho e branco, ainda ganhou uma versão infantil para que pais e filhos possam se conectar por meio da paixão pela Fórmula 1.