Desde que as marcas começaram a dividir o lançamento de suas coleções em drops, para ter sempre novidades nas araras, é a primeira vez que vemos, em terras tropicais uma coleção de alto inverno. Pois a estilista Letícia Manzan acaba de lançar esta cápsula na sua Manzan Brand. Com peças cuidadosamente selecionadas para proporcionar conforto térmico e sofisticação com estilo e modernidade, os looks foram pensados para serem usados tanto em ambientes profissionais e formais quanto em ocasiões casuais.



Para equilibrar, entre as peças mais “pesadas”, Letícia colocou vários modelos mais leves, que compõem bem com casacos, como opção para dias menos frios ou ambientes indoor. Como vestido tomara que caia, camisas mais leves com ou sem transparência, shorts e saias compostos com casaqueto de tweed, mantendo sempre a identidade que fez Leticia Manzan ficar conhecida nacionalmente no segmento de luxo.

coleção de alto inverno 2024 Divulgação



Uma das grandes novidades da coleção é a alfaiataria de tweed colorido, indo na contramão dos itens monocromáticos que normalmente invadem a estação. Trabalhada em cartelas de cores especiais, que vão dos clássicos neutros às cores vibrantes, as peças foram projetadas para darem um toque de juventude e modernidade ao look.



A camisaria Manzan também marca presença nesta coleção, sem perder a leveza e a elegância que as clientes já conhecem, amam e pedem reprise. As peças em couro estão presentes na estação mais fria do ano, em cores sóbrias como o preto e o roxo metalizado.



Letícia se graduada em Design de Moda e tem especialização pelo Instituto Marangoni de Milão e pelo Bunka Fashion College de Tóquio, Tem uma carreira de mais de 18 anos, dos quais quase dez à frente de sua marca. Reconhecida internacionalmente, ela foi a primeira estilista brasileira a lançar uma coleção completa em parceria com a Swarovski, a convite da própria marca austríaca de cristais.