A Prefeitura de Belo Horizonte venceu a etapa nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes 2024 ao se destacar em duas categorias. Primeiro, o município obteve o melhor Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), e foi também a melhor cidade do país na categoria "Governança, Eficiência Fiscal e Transparência" entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. O anúncio aconteceu em Brasília, com Jean Mattos, diretor-presidente da Empresa de Informática e Informação do Município (Prodabel) representando a Prefeitura de BH na cerimônia de premiação.



A capital mineira se destacou na disputa por sua política municipal de governança, integridade, transparência, autonomia e equilíbrio fiscal; pela modernização da gestão e capacidade e empenho em investir em obras e ações que melhoram a sensação de qualidade de vida do cidadão. Outras iniciativas como o Portal de Transparência, Portal de Dados Abertos e o Guia de Implementação da Governança de TIC também contribuíram para que BH tivesse a melhor nota entre as cidades que concorriam na categoria.



Jean Mattos destacou na cerimônia que o alcance e efetividade dessas ações são refletidas no reconhecimento recebido. O método IGMA avalia dimensões como governança, eficiência fiscal e transparência; educação; saúde e bem-estar; infraestrutura e mobilidade urbana; sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública.



"A Prefeitura fica feliz por este reconhecimento, afinal, isso vem para validar e consolidar todo o trabalho realizado nos últimos anos. Há várias cidades que, assim como Belo Horizonte, vêm fazendo um bom trabalho. Saímos daqui inspirados e com a consciência de que estamos no caminho certo. A partir dos indicadores aqui avaliados conseguimos mensurar o que tem dado certo, o que pode ser aprimorado, e seguimos trabalhando com empenho, sempre com foco no cidadão", destacou o diretor-presidente da Prodabel.



O Prêmio Band Cidades Excelentes visa incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão pública, promovendo o intercâmbio dessas boas práticas e soluções para que os municípios possam aprender e se inspirar. A avaliação das cidades participantes é realizada a partir do Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA). A plataforma desenvolvida pelo Instituto Aquila é dividida em seis pilares e utiliza uma ferramenta de Inteligência Artificial que consolida 72 indicadores a partir de fontes públicas.

Na etapa estadual do prêmio, a Prefeitura de BH foi vencedora na categoria "Governança, Eficiência Fiscal e Transparência" pelo terceiro ano consecutivo. O Município foi também finalista no Índice Geral e na categoria Infraestrutura e Mobilidade Urbana, mostrando avanço significativo nos indicadores avaliados.



Para oferecer trabalho consistente e garantir mais transparência, segurança e efetividade em suas ações, a Prefeitura disponibiliza mais de 400 conjuntos de dados, que podem ser usados tanto internamente quanto pelos cidadãos, empreendedores e pesquisadores. Também são realizadas ações que visam aproximar o cidadão da administração, simplificando o acesso a informações e serviços com a plataforma BH Digital. A ferramenta possibilita gerenciar e automatizar processos, além de realizar a gestão de documentos e serviços. São mais de 1,4 mil serviços digitalizados, o que possibilita ao cidadão contato direto com a Prefeitura sem sair de casa, a qualquer momento do dia.



Para acompanhar essa evolução, a PBH investe na preparação e em serviços que possibilitam manter a população cada vez mais conectada. Com a oferta de cursos gratuitos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) foram emitidos mais de 14 mil certificados, e para dar suporte foram instalados mais de 4,6 mil pontos de internet gratuita, além de 135 telecentros disponibilizados especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social.



A Prefeitura também investe na ampliação das linhas de ônibus e do sistema MOVE, em ciclovias e bicicletas elétricas que são disponibilizadas aos cidadãos. Há também fomento às iniciativas de adoção de jardins de chuva e obras que preparam a cidade para desafios climáticos, como enchentes. Outra importante frente em prol do ecossistema de inovação, facilitando processos e se mostrando aberta a parcerias e colaborações, a exemplo do Edital PBH Inova ou do Portal do Empreendedor.

Briefing

SONHOS NÃO ENVELHECEM

Embalado pela leveza da música “Quem Sabe isso quer dizer amor”, de dois ícones do Clube da Esquina, Lô e Márcio Borges, a Santa Casa lançou o filme “Sonhos não envelhecem” de sua campanha de 125 anos. Com linguagem poética e fantástica, o filme mostra a história de um sonho que rejuvenesce enquanto assiste casos que aconteceram durante a história da instituição.

BEM AO PRÓXIMO

O vídeo está sendo veiculado nas redes sociais, onde já teve mais de 260 mil views orgânicos só no final de semana de seu lançamento, e na TV. Criado pela agência Filadélfia, o conteúdo registra o nascimento da maior instituição de saúde de Minas Gerais como o encontro de uma grande ideia com a vontade desmedida de fazer o bem ao próximo. Veja em https://www.youtube.com/watch?v=

f0eyb47FhgE&t=2s

CASE DOS NAMORADOS

A campanha do Fecomércio MG para o Dia dos Namorados se tornou um case de sucesso ao destacar a data usando sentimentos que só quem frequenta lojas físicas mineiras conhecem: atendimento personalizado, sorriso dos vendedores, experiência de tocar no produto desejado, oportunidade de uma possível troca de produtos, entre outras coisas características peculiares dos mineiros.

CONTEÚDO

A campanha convidou o consumidor a celebrar o amor valorizando o que o comércio varejista local tem de melhor. A estratégia foi unir forças com os influenciadores mineiros Gustavo Tubarão, de Cana Verde, e Jade Sales, de Montes Claros. O casal soma mais de 12,4 milhões de seguidores no Instagram e 13,7 milhões no TikTok. A campanha contou também com a colaboração do Sesc e do Senac, que integram o Sistema Fecomércio MG.

AUTÊNTICIDADE

Usando linguagem autêntica, os influenciadores destacaram as diversas oportunidades oferecidas pelo Sistema Comércio. A campanha foi produzida pela Comunicação e Marketing da Fecomércio MG sob o comando do publicitário Lucas Couto. Foram criados três vídeos, dois carrosséis e quatro estáticos publicados nas redes sociais da entidade de classe. Também foi usado um spot nas principais rádios de Minas Gerais.

PRÊMIO CDL/BH

A 12ª edição do Prêmio CDL/BH de Jornalismo chegou com novidade: uma categoria exclusiva para Podcast. Profissionais que pautam o setor de comércio e serviços e tenham publicado trabalhos em um site de veículos ou em uma plataforma de streaming podem concorrer nesta edição.