SANTA CASA BH

Em comemoração ao seu aniversário de 125 anos, a Santa Casa BH, maior instituição de saúde do estado e uma das mais importantes do país, realizou evento especial na série de ações que serão promovidas ao longo do ano, com a presença do provedor Roberto Otto Augusto de Lima, diretores, superintendentes, colaboradores e autoridades.



MEDALHA

A programação foi aberta com a realização de Culto Ecumênico em Ação de Graças, seguida da entrega da Medalha Dr. Aloysio Andrade de Faria, que reconhece o trabalho de pessoas, entidades e empresas que prestam relevantes serviços à sociedade, no campo assistencial, em todo o país.



HOMENAGEADOS

Maria Christina (Titila), Kátia Andrade (Supermercados BH), Dr. Hércules Guerra (procurador-geral de BH), Helvécio Magalhães Júnior (ex-secretário de Atenção Especializada à Saúde), Dra. Maria Nunes Álvares (oncologista), Roberto Otto Augusto de Lima (provedor da Santa Casa), Dr. Marcus Vinicius Gomez (professor e pesquisador), Vera Lúcia Tibúrcio e Dr. Artur Tibúrcio (esposa e filho de Dr. Moacir Tibúrcio (in memorian).



JURUAIA EM AÇÃO

Juruaia, pequeno município do Sul de Minas (11.084 habitantes), considerada a Capital da Lingerie, produz cerca de 20 milhões de peças de lingerie, segundo a Aciju (Associação Comercial de Juruaia), se mobilizou para ajudar as vítimas do Rio Grande Sul. Em ação conjunta de dezenas de empresas lideradas pela Aciju, três caminhões encaminharam doações para Canoas, Caxias de Sul, Cachoeirinha e Lajeado. Além de peças íntimas, o comboio levou cobertores, remédios, água, alimentos, roupas e sapatos para os necessitados.



CONCORRÊNCIA ADIADA

A Secretaria de Estado de Comunicação Social adiou seni die a data do resultado da concorrência da licitação para escolha de agências de publicidade para atender aos órgãos do governo. A concorrência foi iniciada em dezembro de 2023 e prevê verba de R$ 147 milhões. A Secom justifica o adiamento devido ao aumento no número (22) de propostas, sendo três de fora do estado, o que demandará mais tempo na análise.



JEQUITI E SBT

A Jequiti e o SBT lançaram o “Jequiti Live Show de Ofertas” com sucesso. O programa teve transmissão ao vivo e simultânea pelo SBT/Alterosa e no site da Jequiti, utilizando a plataforma Mimo Live Sales, especializada em live-commerce. Apresentado por Patricia Abravanel, Rebeca Abravanel e Celso Portiolli, o programa teve duas horas de muita diversão, com destaque para as convidadas especiais Larissa Manoela e a influenciadora GKAY.



27º TELETON

O SBT/Alterosa e a AACD confirmaram para os dias 8 e 9 de novembro a realização do programa televisivo da 27ª edição da Campanha AACD Teleton. Mais uma vez, a maratona de solidariedade terá como madrinhas Eliana e Maisa Silva (digital). Os padrinhos serão o cantor Daniel e Celso Portiolli (digital), além da embaixadora Virginia Fonseca. Neste ano, o Teleton será dirigido por Marcelo Kestenbaum.