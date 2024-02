Em país tropical, mesmo na época em que as grifes apresentam suas coleções de outono/inverno, o calor permanece e algumas marcas de varejo continuam lançando drops da coleção de verão, principalmente antes de um feriado prolongado como o carnaval, quando as pessoas consomem bastante roupas de moda praia e resort. Esse é o caso da Empress, de Catherine Maaskant, que lançou a cápsula “Boa Vista”. A marca traz uma fusão da elegância brasileira com tendências globais.

O lançamento marcou um momento significativo, onde a essência da cultura brasileira se encontra com as tendências internacionais mais vanguardistas. A Empress está em uma nova fase emocionante, conquistando rapidamente a atenção dos principais protagonistas do mercado internacional. Apresentando uma ampla variedade de modelos de roupas, estampas requintadas, detalhes diferenciados, como cordas náuticas e ferragens, e tecidos com texturas diversas, a coleção é uma expressão autêntica da visão da designer sobre o estilo brasileiro.



Em sintonia com seus valores fundamentais, os novos lançamentos refletem a autenticidade brasileira, afinal, nosso país é líder na moda praia. A coleção oferece uma variedade impressionante de peças, desde os catsuits inspirados em modelos best-sellers, hot pants e ripple, tops com um toque contemporâneo, amarrações inovadoras, vestidos com assimetria e transparência e camisas com franjas para um toque western. Mais do que uma simples coleção, “Boa Vista” é uma celebração da fusão cultural, da paixão pela moda e da busca incessante pela excelência.



Desde sua fundação, a Empress tem demonstrado habilidade em harmonizar a riqueza da cultura brasileira com influências internacionais. Essa fusão é o cerne da marca, refletindo a visão global da estilista e CEO, Catherine Maaskant, uma mulher que nasceu na Holanda, mora em Miami e é enraizada no Brasil. Esse é o DNA distintivo da marca.



Inspirada por suas viagens ao redor do mundo, Catherine garante que cada peça transmita a singularidade e o estilo inconfundível da marca, com o objetivo de destacar quem veste suas criações, permitindo uma transição perfeita da praia para o dia a dia.