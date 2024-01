A palavra mindfulness pode ser traduzida como “atenção plena”, e nada mais é que a prática de se concentrar completamente no presente. A importância de sua prática pode variar de pessoa para pessoa, mas de forma geral, pode trazer uma série de benefícios para o bem-estar físico e mental de cada indivíduo.



Em primeiro lugar, o mindfulness ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Ao praticar a atenção plena, a pessoa aprende a focar no momento presente, sem se preocupar com o passado ou o futuro. Isso ajuda a acalmar a mente e reduzir os pensamentos negativos, proporcionando uma sensação de calma e tranquilidade.



Também pode melhorar a qualidade do sono. Muitas vezes, as pessoas têm dificuldade em adormecer devido a preocupações e pensamentos incessantes. Se fizer um momento antes de dormir, é possível acalmar a mente e relaxar o corpo, facilitando o sono.



Outro benefício é o aumento da concentração e da clareza mental. Ao treinar a mente para estar presente e focada no momento atual, é possível melhorar a capacidade de concentração e atenção, o que pode ser útil tanto no trabalho quanto nos estudos.



Por fim, pode contribuir para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Ao estar consciente de si mesmo, é possível identificar padrões de pensamento e comportamento que podem estar limitando o crescimento pessoal, permitindo assim fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com os valores e objetivos individuais.



Praticar o mindfulness envolve fazê-lo sem julgamento. Aqui estão algumas dicas para começar:



1. Escolha um momento tranquilo, um local silencioso e sem distrações.

2. Sente-se confortavelmente e comece a prestar atenção na sua respiração. Observe a sensação do ar entrando e saindo do seu corpo.

3. Traga sua atenção para as sensações físicas do seu corpo, como a temperatura, o toque e as sensações internas. Perceba também os sons, cheiros e sabores ao seu redor.

4. À medida que os pensamentos surgirem, observe-os sem se apegar ou julgar. Deixe-os passar como nuvens no céu e volte sua atenção para o momento presente.

5. Pratique a escuta ativa: Ao se envolver em uma conversa, esteja totalmente presente e ouça com atenção, sem interromper ou julgar. Concentre-se nas palavras, tom de voz e expressões faciais da pessoa com quem você está falando.

6. Faça pausas conscientes: Ao longo do dia, tire alguns minutos para se desconectar das atividades e concentrar-se na sua respiração. Isso pode ajudar a trazer clareza e calma para a mente.

7. Pratique o body scan: Deite-se confortavelmente e percorra mentalmente cada parte do seu corpo, prestando atenção nas sensações físicas. Isso ajuda a relaxar e a trazer consciência para o corpo.

8. Cultive a gratidão: Reserve um momento para refletir sobre coisas pelas quais você é grato. Isso pode ajudar a cultivar uma mentalidade positiva e a apreciar as coisas simples da vida.

Contatos

Cartas de Mo – A professora e mestra Maria José Marinho abre horários para as consultas às cartas de Mo – um método preditivo da Medicina Tibetana, que aprendeu há 40 anos, para solução de problemas, para atrair abundância e prosperidade em todas as áreas. É consultado quando surgem dúvidas ou questões relacionadas aos vários acontecimentos da vida. Uma predição diferenciada para 2024. Agende horário pelo WhatsApp (31) 99145-7178.

Veja seu 2024 – A terapeuta energética Renata Moon faz leitura de tarô para ver o que te espera para o ano que se inicia, e também aplica diversos tipos de técnicas em seções on-line e presenciais com objetivo de proporcionar para a pessoa equilíbrio mental, emocional, físico e espiritual. Agendamentos pelo telefone e WhatsApp (31) 98597-8885.