Fim de ano é sinônimo de balanço. E hora de colher frutos do trabalho árduo ao longo do ano. Como faz gora o Instituto Inhotim, maior museu aberto e jardim botânico da América Latina. Sua temporada foi pontuada por números incríveis: além do aumento da gratuidade, inauguração de nova galeria, conquista de prêmios, o instituto alcançou, em outubro, a marca de mais de 4 milhões de visitantes desde sua abertura ao público, em 2006.



O sucesso está ancorado em três pilares: áreas de educação, arte e meio-ambiente. O Inhotim fez importante movimento ao encontro de sua vocação educacional e de relacionamento com o território por meio da criação da Diretoria de Educação. Sob o comando de Gleyce Kelly Heitor, seu projeto dá ênfase ao protagonismo para a juventude, no engajamento com as comunidades e na pesquisa e produção do conhecimento nas intersecções entre artes, natureza e educação. O resultado foi a ampliação de 43% nas visitações em relação a 2022, registrando o maior público visitante dos últimos seis anos. As visitas gratuitas saltaram 512% em comparação ao ano anterior (cerca de 158 mil pessoas em 2023).



Outro grande marco foi a inauguração da Galeria Yayoi Kusama, em julho. O 24º espaço abriga duas obras icônicas e imersivas de Yayoi Kusama: I'm Here, But Nothing (2000) e Aftermath of Obliteration of Eternity (2009). Já o projeto Jovens Agentes Ambientais recebeu o reconhecimento do Prêmio Darcy Ribeiro 2023, de práticas e ações de educação museal, concedido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).



Do ponto de vista da sustentabilidade financeira, o ano foi marcado por importante acordo com a Vale. A parceria inédita de investimento de R$ 400 milhões nos próximos 10 anos vai garantir ao Inhotim sua manutenção, além contribuir com o desenvolvimento socioeconômico de Brumadinho, município onde se encontra, através do fortalecimento do setor turístico-cultural da região.

MELHORES DO ANO

Também é quase impossível virar a página sem falar da seleção dos melhores comerciais da temporada. O ano de 2023 foi um verdadeiro "bombardeio" publicitário que quase não nos deixou respirar. E não é fácil pinçar essa ou aquela propaganda no meio de tanta coisa boa. Mas também há convergência de opinião, quase sempre entre os cinco primeiros, que apontamos aqui.



É o caso do comercial "Gerações", da Volkswagem. Ele aparece entre os três primeiros na relação de quase todos os especialistas. Com ajuda da Inteligência Artificial (IA), o filme colocou, lado a lado, Elis Regina, morta em 1982, e sua filha, a também cantora Maria Rita. Elas interpretam a música "Como Nossos Pais", de Belchior. Veja em https://www.youtube.com/watch?v=aMl54-kqphE

Fazer do limão uma limonada. A popular expressão cabe para a segunda colocada. A Budweiser fez com a amarga decisão do governo do Catar de proibir a venda de bebida alcóolica nos estádios às vésperas da Copa do Mundo uma grande ação de marketing. Para não perder viagem, a marca, que já estava com seu carregamento naquele país, decidiu doar todo seu estoque de cerveja, que seria vendido, para a seleção campeã. Confira em https://www.youtube.com/watch?v=CPj6SS31bWk

Outra grande sacada aparece em terceiro lugar. A campanha "TERR4", da B3 e ONU, criada pela AlmapBBDO, para reforçar a importância das empresas investirem no futuro do planeta, transformou a Terra em uma empresa de capital aberto. (https://www.youtube.com/watch?v=XFZQkkci8Bc)

A quarta colocação coube à campanha da Vivo e Motorola "Buscapé". O curta-metragem deu continuidade ao filme Cidade de Deus. Confira a qualidade em https://www.youtube.com/watch?v=eIp0J3eD37c.



E para fechar o Top 5 das melhores selecionamos a campanha "Cartão da Transparência", criada para divulgar o site Congresso em Foco, ferramenta que tem como missão fiscalizar os gastos dos parlamentares federais. veja em https://www.youtube.com/watch?v=pwfZXfdhGlE

Briefing

LICITAÇÃO

Que tudo se realiza no ano que vai nascer... É o que, certamente, desejam as agências que entrarão na corrida pela verba de R$147 milhões do governo de Minas, que lançou edital para contratar cinco agências de publicidade para seu atendimento. A entrega das propostas está programada para 15 de fevereiro de 2024.

CORREÇÃO

O governo é atendido pelas agências AZ3, Dezoito, Filadélfia, Lápis Raro, Perfil e Tom. Mas lançou o edital por recomendação da auditoria pela qual passa. O problema, segundo os auditores, está na forma de contratação de mídias digitais, considerado "subcontratação"

de agências digitais.

MAIS DINHEIRO

O governo aproveita também para atualizar seu orçamento publicitário. O edital foi baseado em 15 editais de outros estados e muito diálogo com a Advocacia Geral do Estado e entidades do setor, como Sinapro-MG, CENP e Abradi. Esse estudo técnico realizado pela Secom (www.secretariageral.mg.gov.br/Download) identificou defasagem em relação a outros estados, além de defasagem histórica. O edital traz ainda outras mudanças, para ampliar a participação de agências do interior Estado na concorrência.

CASA DE APOSTAS

Depois de ter passado pela Câmara dos Deputados e por comissões do Senado, o projeto de regulamentação da atuação das casas de aposta no Brasil teve a aprovação final Câmara dos Deputados. A principal modificação em relação ao texto aprovado anteriormente pelo Senado é a inclusão dos cassinos e jogos online na regulamentação.

PUBLICIDADE DAS BETS

O projeto de lei também estabelece algumas regras para a publicidade e ações de marketing das empresas de apostas. Ficam vedadas todas as ações publicitárias que apresentem as apostas online como algo "socialmente atraente" e que tenham a presença de personalidades afirmando que os jogos lhe trouxeram ganhos financeiros ou enriquecimento.

ADVERTÊNCIAS

As ações de comunicação e publicidade deverão conter avisos de desestímulo ao jogo e advertências sobre seus eventuais malefícios. Chegou-se a cogitar a possibilidade de proibição de qualquer ação publicitária das bets, bem como patrocínio de atletas e clubes de futebol, sugestões que foram derrubadas. Agora, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) vai divulgar novo texto detalhando as regras para melhor orientar as agências publicitárias.