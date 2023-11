A criatividade em detalhes, a arte celebrada em todos os seus domínios, o fazer que nasce de dentro para fora e reverbera pela alma para aflorar o belo. As mãos que contam histórias, a inventividade traduzida em cada peça. Por mais que exista por aí uma enxurrada de itens importados pela grande indústria, não há produtos que, de tão engessados, resistam à identidade do que é feito um a um, a partir do gesto artesanal. Em processos que, exatamente ao contrário, agradam mesmo é pela pequena escala, a personalidade, a exclusividade, características do que é singular e original, as cópias não têm vez.



Minas Gerais é celeiro de nomes importantes, com trabalhos que, de tão bonitos, ecoam pelo Brasil e fora do país. Brasil que também emana uma presença artística em especial. E celebrar esse universo é o que faz um evento que acontece em Belo Horizonte até esse domingo (26/11), no Mercado Novo. Um impulso para valorizar o que é único, atemporal e com contorno próprio. Autenticidade que convida à apreciação.



Mary Arantes e Cris Rosembaum: curadoria que encontra a alma brasileira Quermesse da Mary/Divulgação

Já no calendário da cidade, a Quermesse da Mary, em sua 25ª edição , se une à Feira na Rosenbaum, para ocupar o terceiro andar do mercado com a arte que está ao alcance das mãos. São 80 expositores - 49 pela Quermesse da Mary e 31 pela Feira na Rosenbaum - que, em um trabalho esmerado, mais que suas produções contam experiências de vida, viajam pelas sensações, permeiam emoção, retratam histórias narradas em cada pormenor. Mais que o objeto, uma construção, em cada traço um sentimento, resgate. É ainda um momento para o encontro, para conviver.



Ana Lage e Ana Queiroz Quermesse da Mary/Divulgação

Anisia Lima de Sousa e Antonia Chaves Quermesse da Mary/Divulgação

A designer Mary Arantes, celebrada pela marca Mary Design, é criadora da Quermesse. Com a tradicional feira de São Paulo, de concepção de Cris Rosenbaum, firma uma comunhão que coroa a visão de que o coletivo é um caminho fortalecedor. Entre andanças e descobertas, a dupla percorre a estrada encontrando toda a bossa que elas gostam de batizar de alma brasileira, enaltecendo as conexões entre as comunidades criativas de todo o país. Para a Quermesse, o evento paulistano surge com mais uma realização da Feira pelo Brasil.



"Cris Rosenbaum e eu, duas mulheres à frente desse mercado, lideramos com a alma brasileira presente em cada momento da curadoria cuidadosa. É uma comunidade que compartilha a mesma linguagem. Comprar de quem cria, adquirir produtos com histórias que fazem a diferença no cenário nacional", diz Mary.



Arado e Armando Borum Quermesse da Mary/Divulgação

ARQVO e Ateliê Barro com Alma Quermesse da Mary/Divulgação

Ateliê Nó e Atelier Muirá Quermesse da Mary/Divulgação

No cardápio, expositores de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, além de inúmeras cidades do país chamado Minas Gerais, com destaque para o Vale do Jequitinhonha (terra natal de Mary), Lavras Novas, Sabará, Caraí, Turmalina, e Carmo de Minas. "Cada um deles escolhido a dedo por nós com afeto e alegria", complementa Mary. Entre arte, artesanato, design, decoração, moda, bem-estar e culinária, a lista tem cerâmicas, joias autorais, arte têxtil, papelaria, vidros, roupa de cama e mesa, velas, saboaria e produtores de gastronomia cuidadosamente selecionados, cujas criações não competem com quem já está no Mercado Novo.



Bendi e Bruna Anunciação Quermesse da Mary/Divulgação

Carlos Penna e Casa Degusta Quermesse da Mary/Divulgação

Copella e Costuras do Imaginário Quermesse da Mary/Divulgação

Dona Farofa e Dona Torta Quermesse da Mary/Divulgação

"Um evento como esse traz na bagagem técnicas ancestrais, artesãos e artistas que detêm o fazer do macramê, da marcenaria, da cestaria, nos lembrando que estamos vivendo um momento de dar ao ancestral e sua sabedoria a possibilidade de ser moderno, atual e contemporâneo", reforça Mary.



Doninhas de Lavras Novas e Estúdio Veste Quermesse da Mary/Divulgação

A designer conta que a ideia é reunir as duas maiores feiras do setor de criativos no Brasil, conectando produtores no país para que estejam juntos, formando um coletivo e para que se vejam uns nos outros. "Estão unidos expositores que poderiam, em outra ocasião, ser concorrentes. Pelo contrário, podem ser parceiros. É como ver seus possíveis concorrentes como fontes de inspiração. Você pode aprender com quem está na mesa ao lado, o seu vizinho, quais são seus argumentos de venda, como trabalha com as redes sociais, por exemplo. E isso é o canto da sereia. É o que pede o mundo hoje, que todos estejam de mãos dadas. Também mostra o quanto essa criação no país é potente", salienta.



Eula Teixeira e Feito com Jeito Quermesse da Mary/Divulgação

Gaby de Aragão e Gregory Martins Quermesse da Mary/Divulgação

Ela fala sobre como mudou o conceito de artesanato ao longo dos anos. A tecnologia evoluiu, mudou o próprio jeito de fazer, os produtores têm, inclusive, mais entendimento sobre o que é o design e que papel ele exerce nesse novo contexto. O profissionalismo torna cada vez mais tênue o limite entre o objeto de arte, o artesanato e o design - e assim nasce a artes plásticas popular. "A arte popular costumava estar relegada às casas de praia. Hoje ocupa galerias de arte", aponta Mary, lembrando que a arte popular, assim chamada de artes plásticas popular, tem vivido um grande momento de reconhecimento e valorização. "Para muitos curadores, o que foi o modernismo, hoje é o artesanal, a pátria e a cultura sendo valorizadas. É como se estivéssemos fazendo uma redescoberta do ser brasileiro. Vivendo processos de descolonização e auto aceitação", frisa.



Julia Bianchi Estúdio e Julieta Biscoitos Quermesse da Mary/Divulgação

Livia Canuto e Ma Perle Quermesse da Mary/Divulgação

Madeira de Rio e Malga Quermesse da Mary/Divulgação

De mãos dadas

A Feira na Rosenbaum traz no DNA a mistura entre arte e design, valorizando designers de todo o Brasil, de Norte a Sul, de Leste a Oeste. O que dá a identidade à feira é justamente esse mix. É um trabalho de respeito, que já tem 12 anos, diz Cris Rosenbaum, para quem esses são tempos em que ninguém faz nada sozinho. Com a Feira pelo Brasil, reúne talentos de diversas regiões - a cada edição se juntam artistas e artesãos, desde comunidades criativas tradicionais até designers independentes. "Mary tem um olhar para a curadoria muito legal, e nós também. Viemos a Belo Horizonte nos unirmos com a Mary, uma complementando a outra, e isso é muito importante para a Feira na Rosenbaum. Ela é querida e muito bem vista, principalmente com a criação de Minas Gerais. Quando chegamos aqui, trazemos o Brasil inteiro com a gente. Para nós é uma honra. "



Maniffeste e Maria Portella Quermesse da Mary/Divulgação

Miêtta e Mobri Quermesse da Mary/Divulgação

Noemi Assumpção e Picolé Picolé Quermesse da Mary/Divulgação

Pim e Rosana Pereira Quermesse da Mary/Divulgação

Com foco em práticas ecologicamente corretas, membro associado da Origens Brasil, rede que promove negócios sustentáveis na Amazônia, em áreas prioritárias de conservação, com garantia de origem, transparência e ética, a Feira na Rosenbaum estimula a troca de ideias e práticas relacionadas à reutilização, reciclagem e ao uso eficiente de recursos. Desde 2018, assume a responsabilidade de reduzir o impacto ambiental de suas realizações. Incentiva a criação de produtos e soluções inovadoras que minimizam o desperdício e o impacto ambiental. Como empresa participante, firma compromisso com o Instituto Kabu, que representa nove aldeias das terras indígenas Menkragnoti e Baú, onde vivem os povos Kayapó. Em 2022, inaugurou loja física em São Paulo.



Sá Marina e Studio Ímã Quermesse da Mary/Divulgação

Tatiana Queiroz e Torchon Quermesse da Mary/Divulgação

Uma Bandeira para Belo Horizonte e Ventura Design Quermesse da Mary/Divulgação

Belo Horizonte, cidade que abriga galerias de arte, espaços culturais, museus e estúdios de design, além de diversas instituições de ensino e pesquisa que desempenham um papel crucial na formação acadêmica de artistas, artesãos e designers locais, não teria um lugar mais emblemático para receber o evento. Com seis décadas de história, onde pessoas de diferentes origens e gerações se reúnem, no hipercentro da capital mineira, o Mercado Novo, por si só, convoca à descoberta. Simboliza tradição, pluralidade, inovação e descentralização, esse um tema valioso na pauta de discussão.



Vitoriano Doces e Zsolt Quermesse da Mary/Divulgação

Alya Velas e Bautti Quermesse da Mary/Divulgação

Estúdio Cruzeta e Julia Fontes Quermesse da Mary/Divulgação

"O Mercado Novo, como a Quermesse da Mary e a Feira de Rosenbaum, também fala do comércio local, do preço justo e da economia criativa. Da valorização dos que ali estão há anos, como gráficas antiguinhas, fábrica de velas, barbeiros e paneleiros", apontam Mary e Cris. O encontro, segundo elas, também desperta o interesse do público que talvez ainda não teve a experiência de ir ao Mercado Novo ou não ficou sabendo sobre o novo grande passo coletivo. "Nosso desafio é levar o público até lá. Até onde está o pequeno produtor, o pequeno criador. Que as pessoas valorizem quem está lá", contam. O espaço ORI, localizado no piso 3 do Mercado Novo, é o local escolhido para este abraço na alma brasileira.



Manu Almeida e Natalia Felippe Quermesse da Mary/Divulgação

Parceiros



A instituição filantrópica Valley for Vale foi criada recentemente em Nova York pela psicanalista junguiana Andrea Fiuza Hunt e tem como propósito a valorização dos artesãos do Vale do Jequitinhonha, dando a eles visibilidade, com espaços em mostras nacionais, proporcionando geração de renda e venda com preço justo. O nome da instituição sugere que se forme uma ponte do Hudson Valley, onde Andrea mora, ao Vale do Jequitinhonha. Aqui no Brasil, Mary Arantes, nascida e criada no Vale, faz a seleção e curadoria dos artesãos. Nesta edição especial, são convidados desse projeto os ceramistas Rosana Pereira, Anisia Lima e sua filha Cibele Dias e Armando Borun, e o percussionista Gregory Martins.

OCA e Ricreare Quermesse da Mary/Divulgação

Rosana Piló e Vaique Quermesse da Mary/Divulgação



Expositores 25 ª Quermesse da Mary + Feira na Rosenbaum



Quermesse da Mary

Gastronomia:

Feira na Rosenbaum



Joias e acessórios:

Moda:

Cerâmica e porcelana



Design e Decor



Bem-estar



Quermesse da Mary recebe Feira na Rosenbaum

No Mercado Novo

Avenida Olegário Maciel, 742, piso 3, Centro, BH

De 23 a 25 de novembro, quinta, sexta e sábado, de 11h às 20h

Dia 26, domingo, de 11h às 18h

Entrada gratuita/Evento pet friendly

Contato:

