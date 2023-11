A ansiedade tem se tornado bastante comum em todo o mundo. Procurando uma forma de lidar com esse problema, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos publicou estudos que comprovam a eficácia da acupuntura no tratamento da ansiedade.



Segundo Vítor Barbosa, do curso de pós-graduação de acupuntura na Newton Paiva, um dos principais benefícios dessa prática é combater inflamações diversas. “A ansiedade pode desencadear esses processos em regiões do cérebro. Como acupuntura tem a capacidade de controlar isso, também auxilia nesse sentido”, explica.



A acupuntura age sobre os canais por onde circula o Qi, que em nossa língua tem significado aproximado a energia. Então, impacta em todos os processos que necessitam dela para acontecer, como as funções orgânicas de forma geral.



Hoje, entende-se que acupuntura tem importante atuação no sistema nervoso central e gera uma resposta para os tecidos.



Quando se fala de ansiedade, muitos dos acupontos estão ligados direto nas sensações desse transtorno. A Medicina Tradicional Chinesa considera que eles estão associados às alterações do que chamam de Cinco Almas. Elas são características da personalidade, do comportamento e do caráter das pessoas. Assim, entendemos que a nossa mente reside em nosso coração, e é nele que reside o Shen, que podemos traduzir como consciência.



Existem vários tipos e causas de ansiedade. Dependendo da necessidade, são utilizadas combinações de pontos diferentes, que vão acalmar a mente e os pensamentos. Isso ocorre porque a prática traz também a sensação de relaxamento muscular, diminuindo a tensão. Também pode melhorar o sono, fazendo com que o paciente tenha a possibilidade de acordar com corpo e mente descansados. Por conta do progresso das pesquisas, hoje sabemos que pode ajudar na modulação da serotonina e dopamina, que são hormônios relacionados ao bem-estar. “Ela reduz a quantidade de cortisol, que traz o estresse e a adrenalina. E tem se mostrado eficaz na síntese de neurotrofinas, proteínas importantes para o crescimento dos neurônios e para a recuperação dos mesmos, que acabam entrando em degeneração quando há a presença de transtornos como a depressão e a ansiedade”, complementa.



Quando se realiza o procedimento com agulhas, é importante salientar que nada é adicionado nelas. Não colocamos nenhuma substância, mas fazemos com que o corpo produza as próprias substâncias que vão combater as alterações. Sendo assim, não são efeitos colaterais graves por conta da prática.

Contato

Equilíbrio energético – A terapeuta energética Renata Moon aplica diversos tipos de técnicas em seções on-line e presenciais com objetivo de proporcionar para a pessoa equilíbrio mental, emocional, físico e espiritual. O trabalho é feito a partir da leitura intuitiva de arquétipos, que mostra qual o tratamento ideal para cada um. Informações e agendamentos pelo telefone e WhatsApp (31) 98597-8885.

Tarô e radiônicas – A terapeuta Rose Ferraz está atendendo com tarô dos anjos, mesa radiônica, limpeza aurica, abertura de caminhos e aconselhamentos. Faz atendimentos on-line e presenciais. Informações e agendamentos: (31) 97509-2732.

Terapias energéticas – As sessões de terapias energéticas trazem benefícios que ajudam a melhorar a vida em muitos aspectos. Desconfortos emocionais podem causar doenças físicas, é possível sentir dores, ansiedade, medos, crenças limitantes e muitas sensações que causam mal-estar. É um sinal de que é preciso equilibrar a Energia Vital, restaurando autoestima, vitalidade, saúde e bem-estar. A terapeuta Alcéa Romano trabalha com reiki, barras de access, mesa radiônica da sombra ao sol e frequências de luz. Contato (31) 99971-6552.

Terapias holísticas – O Espaço Holístico BH, referência na área de desenvolvimento do ser humano e na formação de terapeutas holísticos conscientes, oferece cursos para se tornar profissional de diversas técnicas. Informações pelo telefone (31)3412-5336 ou WhatsApp (31)99945-5450 ou e-mail contato@espacoholisticobh.com.br