Boxeador perde o pai aos 5 meses e enfrenta lesões, mas quando uma mão deixa de responder, percebe que precisa tomar uma decisão que vai além dos ringues

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Christian Balsamo iniciou nas artes marciais e decidiu viver do esporte por volta dos 20 anos. O pugilista conquistou títulos italianos, um europeu e assinou contrato nos Estados Unidos. Uma série de lesões interrompeu sua trajetória após lutas sem luvas em 2019, quando fraturou as duas mãos no segundo round de um combate, venceu a disputa, mas teve os ossos calcificados incorretamente.

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A emergência sanitária da COVID-19 cancelou a cirurgia reparadora. Isolado em casa e impossibilitado de lutar, o atleta enfrentou uma crise profunda ao perder a rotina que definia sua identidade.

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Mudança de rota e novos estudos

Para remodelar sua atuação, Balsamo direcionou o foco para o aprendizado e passou a estudar técnicas comportamentais:

comunicação e programação neurolinguística (PNL);

hipnose e gestão de estados mentais;

meditação e práticas de respiração.

A transição consolidou seu papel fora das cordas ao acompanhar uma atleta em uma luta na Inglaterra, mesmo país onde sua carreira esportiva havia terminado. Aos 36 anos, com experiência anterior na carreira militar, ele atua como treinador de boxe, preparador mental e formador.

A criação do Next Level

Balsamo desenvolveu a comunidade "Next Level", projeto voltado a conduzir pessoas para fora da zona de conforto. As imersões utilizam montanha, frio, esporte, meditação e respiração para confrontar medos e limites internos. Em uma caminhada com crianças entre 9 e 12 anos na montanha, incentivou os jovens exaustos a alcançarem o cume em vez de recuarem diante do cansaço.

O treinador adota o corpo como bússola para entender momentos de acelerar ou desacelerar, diferenciando limites reais daqueles criados pela mente.

Superação de nova lesão física

Durante um treino de "calcio storico", Balsamo rompeu o tendão do bíceps. Ele passou por cirurgia e acordou sem o movimento da mão direita, sob risco de dano permanente nos nervos. Diante do diagnóstico incerto, pesquisou protocolos, consultou especialistas nos Estados Unidos, realizou exercícios de estimulação motora e recuperou quase a totalidade das funções.

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O incidente motivou o desligamento definitivo do cargo que mantinha em uma academia, permitindo dedicação integral à mentoria de pessoas que enfrentam fases difíceis.