Brasil sem Neymar: lesão completa um mês e atacante segue sem jogar na Copa

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A ausência de Neymar na partida desta sexta-feira (19) entre Brasil e Haiti, pela Copa, voltou a chamar a atenção dos torcedores. Principal nome da geração brasileira nos últimos anos, o atacante do Santos ficou fora da relação para o confronto após decisão da comissão técnica, que optou por preservar o jogador em meio ao planejamento físico adotado para a competição.

A lesão na panturrilha direita, sofrida durante a derrota do Santos para o Coritiba por 3 a 0, completou um mês na quarta-feira. O problema muscular afastou Neymar dos gramados e segue sendo monitorado de perto pela equipe médica.

Apesar da evolução no tratamento, o atacante ainda não foi liberado para retornar às partidas oficiais, motivo pelo qual ficou fora da relação da Seleção Brasileira para o duelo contra o Haiti. A expectativa é que o retorno ocorra apenas quando o jogador estiver totalmente recuperado e sem risco de agravamento da lesão.

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A situação reforça um cenário que acompanha Neymar desde a grave lesão sofrida em outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco do joelho esquerdo durante uma partida da Seleção Brasileira. O episódio marcou o início de um longo período de recuperação, que manteve o atleta afastado dos gramados por mais de um ano.

Após passar por cirurgia e cumprir todas as etapas do tratamento, Neymar retornou aos campos em outubro de 2024. A recuperação de uma lesão de ligamento cruzado anterior é considerada uma das mais complexas no esporte de alto rendimento.

O processo envolve cirurgia, fisioterapia intensiva, fortalecimento muscular e um retorno gradual às atividades esportivas. Em muitos casos, o acompanhamento continua mesmo após a liberação para competir, com monitoramento constante da condição física do atleta.

Sem Neymar em campo contra o Haiti, a Seleção Brasileira busca alternativas para manter o desempenho ofensivo e garantir um bom resultado na competição. Enquanto isso, o camisa 10 continua sendo acompanhado de perto pela comissão técnica e pelo departamento médico, que priorizam sua condição física para os próximos compromissos do Brasil.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.