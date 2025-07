Buscas por jogo do Cruzeiro foram quase o triplo de partida do Atlético

O volume de buscas do jogo entre Fluminense x Cruzeiro foi o maior entre todos os termos pesquisados no Google, em Minas Gerais, nos últimos sete dias. De acordo com a plataforma Trends, que reúne esses dados, foram cerca de 500 mil procuras pela partida nesse intervalo de tempo.

Para efeito de comparação, “Fluminense x Cruzeiro” teve quase o triplo de buscas da partida entre Bucaramanga e Atlético, válida pela Copa Sul-Americana. O jogo do Galo teve cerca de 200 mil buscas no período, segundo o Trends.

O jogo entre Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, teve um volume de buscas parecido com Bucaramanga e Atlético, cerca de 200 mil – mesmo patamar alcançado por Cruzeiro e Grêmio, disputado no fim de semana. Os dados também se referem somente a Minas Gerais, nos últimos sete dias.

A busca por jogos de futebol lidera as pesquisas no Google em Minas no período. Os 15 termos mais buscados, segundo o Trends, têm relação com as quatro linhas.

Chelsea x PSG; Palmeiras x Mirassol; Ceará x Corinthians; Flamengo x São Paulo; Corinthians x Bragantino; e Independiente Del Valle x Vasco da Gama são outras partidas listadas no topo das buscas.

Além disso, a busca isolada por clubes como Cruzeiro e Flamengo também se destaca, assim como “tabela do Brasileirão” e “Conmebol Copa América”, competição feminina sediada no Equador.