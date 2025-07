Atuações do Atlético contra o Bucaramanga: banco ajuda na vitória e a superar a desvantagem em campo

IGOR GOMES - Foi um dos principais nomes da vitória. Entrou muito bem do banco de reservas, logo no primeiro lance conseguiu o pênalti e ainda cavou uma expulsão do adversário. Com a saída de Rubens, deve ganhar mais oportunidades com Cuca. Nota: 7,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético