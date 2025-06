Multicampeão pelo Real Madrid quer compra clube de terceira divisão, diz jornal (Gareth Bale (direita) comemora gol pelo Real Madrid ao lado do meio-campista Toni Kroos (esquerda))

Multicampeão pelo Real Madrid, o ex-atacante Galês Gareth Bale querer comprar um clube de terceira divisão.

Segundo o jornal inglês The Telegraph, o ex-camisa 11 do time espanhol quer se tornar um dos acionistas do Plymouth Argyle, da Football League One (Terceira Divisão Inglesa).

De acordo com o veículo de imprensa, o ex-futebolista se juntou a um grupo de investimentos dos Estados Unidos para fazer uma proposta de aquisição.

O clube da cidade de Plimude foi fundado em 1886. Nesta temporada, a equipe ficou na 23° colocação (penúltimo) da EFL Championship (Segunda Divisão Inglesa) e foi rebaixado.

Gareth Bale no Real Madrid

Integrante do time do Real Madrid tricampeão consecutivo da Champions League (2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018), Bale passou por Southampton e Tottenham antes de chegar ao clube espanhol em 2013/2014.

Após deixar o time merengue em 2022, o ex-atleta jogou no pelo Los Angeles FC antes de se aposentar dos gramados, ainda naquele ano.

Principais títulos de Bale

5x Champions League

3x Mundial de Clubes

2x Supercopa da UEFA

3x La Liga (Campeonato Espanhol)

