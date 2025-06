Operador de empilhadeira, goleiro do Auckland City fez sete defesas contra o Bayern (Conor Tracey, goleiro do Auckland City, também trabalha como operador de empilhadeira)

O Auckland City-NZ foi goleado por 10 a 0 pelo Bayern de Munique-ALE neste domingo (15/6), mas o resultado poderia ter sido ainda pior. Isso porque Conor Tracey, goleiro do time que também é operador de empilhadeira, realizou sete defesas no TQL Stadium, em Cincinnati, pela primeira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes.

Assim como todos os companheiros, o jogador divide as atenções entre o futebol e outro trabalho. O Auckland é um time amador e se classificou para a competição por ter vencido a Liga dos Campeões da Oceania.

Com tamanha fragilidade, a equipe não conseguiu segurar as estrelas do Bayern. Conor até tentou e fez seis defesas dentro da área, mas não conseguiu evitar o massacre.

O goleiro, inclusive, falhou nono gol do time alemão, em que errou um passe e deixou o meia Musiala em ótima condições para marcar.

Conor tem 28 anos e defende o Auckland desde 2020. O atleta também passou por Three Kings United, Canterbury United e Central United antes de chegar ao clube. Ele ainda atuou em três jogos pela seleção de Nova Zelândia.

Os jogadores do Auckland City

O clube da Oceania é composto por jogadores que dividem o futebol com outras profissões. “Somos um time amador. Meus colegas são pintores, professores, trabalhadores de depósito ou corretores imobiliários. Posso dizer que só ganho a vida com futebol porque, além do meu trabalho como jogador, também trabalho como treinador na academia de futebol do nosso clube”, disse o meio-campista Gerard Garriga, ao Bild, da Alemanha.

O atleta amador detalhou que alguns companheiros de time precisaram sacrificar as férias remuneradas para competir no Mundial de Clubes e explicou que a meta é não sofrer goleadas – não atingida no primeiro compromisso.

“Se sofrermos cinco gols ou menos, acho que podemos sair do estádio de cabeça erguida. Ficaria muito feliz se deixássemos os neozelandeses e nossas famílias orgulhosos e não nos envergonhássemos. No vestiário, brincamos que faríamos uma verdadeira festa se perdêssemos por apenas 2 a 0”, completou.

Profissões dos jogadores do Auckland City

Adam Mitchell (Zagueiro) – Corretor de imóveis

Conor Tracey (Goleiro) – Estoquista

Mario Ilich (Meia) – Representante de vendas da Coca-Cola

Christian Gray (Zagueiro) – Professor em formação

Nikko Boxall (Zagueiro) – Corretor em empresa de seguros

Paris Domfeh (Meia) – Estudante universitário

Myer Bevan (Atacante) – Estuda educação física e personal training

Gerard Garriga (Meia) – Treinador em academia de futebol

Angus Kilkolly (Atacante) – Operador em empresa de ferramentas

Dylan Manickum (Meia) – Engenheiro assistente de obra

Ryan De Vries (Atacante) – Polidor de carros

Regont Murati (Lateral) – Product Owner

Jordan Vale (Lateral) – Professor em escola de ensino fundamental

Jeremy Foo (Meia) – Estudante de ciências

Jerson Lagos (Atacante) – Barbeiro

Sebastián Ciganda (Goleiro) – Limpador de piscinas

Dylan Connolly (Lateral) – Fisioterapeuta

Matt Ellis (Meia) – Assistente de vendas em empresa de alimentos

Adam Bell (Lateral) – Vendedor no varejo e estudante

Tong Zhou (Meia) – Líder de programa comunitário e educador ligado ao King’s College

Alfie Rogers (Lateral) – Representante de vendas da Coca-Cola

Natha Garrow (Goleiro) – Estudante em tempo integral

Michael De Heijer (Zagueiro) – Líder de equipe na LifeChanger Foundation

David Yoo (Meia) – Treinador comunitário de futebol

Ryan Ellis (Atacante) – Estudante universitário e técnico de base

Haris Zeb (Atacante) – Treinador comunitário de futebol

Areya Prasad (Goleiro) – Estudante do St. Peter’s College

Jackson Manuel (Meia) – Treinador comunitário de futebol

