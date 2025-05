crédito: No Ataque Internacional

Clube de Sergio Ramos quer contar com ex-técnico do Atlético para o Super Mundial, diz jornal (Sérgio Ramos comemora primeiro gol pelo Monterrey)

O ex-treinador do Atlético Gabriel Milito pode assumir o Monterrey, do México. O time vai disputar o Super Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos.

O técnico argentino está livre no mercado desde que foi demitido do Galo em novembro de 2024.

Nos últimos meses, diferentes veículos de imprensa da Argentina apontaram que o Boca Júniors procurou Milito para substituir Fernando Gago.

Porém, segundo o jornal argentino Tyc Sports, o ex-comandante do alvinegro mineiro entrou na mira do Monterrey, clube em que o ex-astro do Real Madrid Sergio Ramos atua.

O time mexicano está no Grupo E do Super Mundial de Clubes, que começa no meio de junho. River Plate, Internazionale e Urawa Reds compõem a chave.

#Monterrey tomó la decisión de AVANZAR por Gabriel Milito.



Existieron dos reuniones virtuales por el DT



Em confirman que parte da directiva VOLARÁ a nuestro país para tener un cara a cara con el entrenador

Números de Milito no Atlético

Gols sofridos : 77

: 77 Jogos : 62

: 62 Vitórias : 23

: 23 Empates : 20

: 20 Derrotas : 19

: 19 Gols feitos: 85

Campanhas de Milito no Atlético

Campeonato Mineiro : campeão

: campeão Copa do Brasil : vice-campeão

: vice-campeão Copa Libertadores : vice-campeão

: vice-campeão Campeonato Brasileiro: 14º lugar, com 44 pontos, em 37 rodadas

