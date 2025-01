crédito: No Ataque Internacional

Al-Hilal faz ‘superoferta’ por Rodrygo após perder Neymar, diz jornal (Atacante do Real Madrid, Rodrygo se mostrou empolgado com volta de Neymar ao Santos)

O Al-Hilal perdeu Neymar, que prioriza um retorno ao Santos e já rescindiu seu contrato. Mas o clube não perdeu tempo e já fez uma ‘superoferta’ por Rodrygo, atacante do Real Madrid desde 2019.

Segundo o jornal espanhol Marca, o Al-Hilal quer transformar Rodrygo em um dos jogadores mais bem pagos da história do futebol saudita. Além disso, o projeto tem o objetivo de colocar o atacante do Real Madrid como principal figura da Copa do Mundo de 2034, que será disputada na Arábia Saudita.

Rodrygo acaba de completar 24 anos, e o clube árabe fez uma oferta de contrato longo para ele. Vale destacar que a transferência ainda é vista como difícil, afinal, o brasileiro tem vínculo com o Real Madrid até 2028.

No Real Madrid, Rodrygo é importante, mas não tem o prestígio de Vini Jr. e Mbappé, que chegou nesta temporada e já é o artilheiro da equipe. Assim, o Al-Hilal pretende oferecer, além de tudo, protagonismo ao atacante.

Por outro lado, o brasileiro já recebeu outras ofertas antes e mostrou que tem o desejo de fazer história pelo Real Madrid. De qualquer forma, a proposta ambiciosa do Al-Hilal pode balancá-lo.

Nesta temporada, Rodrygo soma oito gols e quatro assistências nos últimos dez jogos. Mesmo quando o time não vai bem, ele se destaca, como na final da Supercopa contra o Barcelona.

