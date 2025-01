Ex-técnico do Atlético, Sampaoli deixa clube europeu depois de apenas 10 jogos (Jorge Sampaoli, ex-técnico do Rennes )

Jorge Sampaoli não é mais técnico do Rennes. O treinador argentino e o clube francês chegaram a acordo para o encerramento do contrato, nesta quinta-feira (30/1). A informação é do L’Équipe, principal jornal esportivo do país.

Ex-treinador de Atlético, Flamengo e Santos no futebol brasileiro, Sampaoli chegou ao Rennes em novembro do ano passado.

Em pouco mais de dois meses, o argentino comandou o clube em apenas dez partidas. Foram três vitórias e sete derrotas.

O vínculo de Sampaio com o Rennes era válido até o fim da temporada 2025/2026 na Europa. A saída do treinador deve ser anunciada pelo clube ainda nesta quinta, de acordo com o jornal francês.

Sampaoli deixa o Rennes na 16ª colocação do Campeonato Francês, com 17 pontos em 19 rodadas. O clube está na zona de repescagem contra o rebaixamento à Segunda Divisão.

Sampaoli no futebol brasileiro

Foi no Santos, porém, que Sampaoli mais se destacou no futebol brasileiro. Anunciado pelo Peixe no fim de 2018, ele levou a equipe ao vice-campeonato brasileiro em 2019. A equipe terminou com 74 pontos, ficando atrás apenas dos 90 do campeão Flamengo, à época comandado por Jorge Jesus. Foram 63 jogos, com 35 vitórias, 13 empates e 15 derrotas.

Sampaoli comandou o Atlético em 2020 e faturou o Campeonato Mineiro. Já a passagem pelo Flamengo durou de abril a novembro de 2023. Ele foi demitido após a perda do título da Copa do Brasil para o São Paulo.

Já em âmbitos europeus e sul-americanos, o treinador passou por clubes como Olympique de Marselha, Sevilla, Emelec e Universidad de Chile. Sampaoli ainda comandou a Argentina na Copa do Mundo de 2018 e o Chile na conquista da Copa América de 2015.

