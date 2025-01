crédito: No Ataque Internacional

Os 24 classificados ao mata-mata da Champions League (Troféu da Liga dos Campeões)

A fase de liga da UEFA Champions League chegou ao fim nesta quarta-feira (29/1) com uma rodada com 18 partidas simultâneas. Com esse oitavo jogo disputado, todos os 24 classificados ao mata-mata da Liga dos Campeões foram definidos. Veja a classificação abaixo.

A liderança ficou com o Liverpool. A equipe inglesa de Arne Slot, que também está na primeira colocação da Premier League, fechou a primeira fase da Champions League com sete vitórias em oito jogos. A invencibilidade foi quebrada justamente na última rodada: derrota por 3 a 2 para o PSV.

Outra definição importante da última rodada da fase de liga foi o grupo dos oito primeiros colocados. Além do Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa garantiram vaga direta nas oitavas de final.

Playoffs da Liga dos Campeões

Já as equipes que ficaram entre a 9ª e a 24ª colocação estão classificadas aos playoffs e terão um confronto prévio às oitavas de final.

Neste grupo que disputará os playoffs, um dos últimos garantidos foi o poderoso Manchester City. O time de Pep Guardiola entrou na última rodada precisando da vitória e bateu o Club Brugge por 3 a 1, no Etihad Stadium.

O sorteio para decidir os duelos do mata-mata da Liga dos Campeões será realizado na sexta-feira (31/1), às 8h.

A notícia Os 24 classificados ao mata-mata da Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque