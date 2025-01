Ex-técnico do Atlético, Gabriel Milito é cotado para assumir seleção, diz jornal (Gabriel Milito, ex-técnico do Atlético )

De acordo com o jornal La República, o técnico Gabriel Milito é um dos cotados para assumir a Seleção Peruana. O ex-comandante do Atlético se reuniu com dirigentes da Federação Peruana de Futebol (FPF), assim como outros técnicos argentinos.



Ainda segundo o periódico peruano, José Pékerman (sem clube) e Marcelo Gallardo River Plate) também foram entrevistados pela entidade máxima do futebol do país.

A federação busca um substituto para o uruguaio Jorge Fossati, demitido no início deste ano. Com o ex-treinador do Internacional no comando, o Peru não saiu da lanterna das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 – ocupa o 10º lugar, com sete pontos e uma vitória em 12 jogos.

Milito em 2024

Gabriel Milito deixou o comando do Atlético após a derrota para o Vasco por 2 a 0, em São Januário, em dezembro de 2024, pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O argentino saiu do cargo com 47,8% de aproveitamento em 62 jogos: 23 vitórias, 20 empates e 19 derrotas. O time marcou 85 gols e sofreu 77 sob comando do treinador.

O técnico foi vice-campeão da Copa do Brasil, conquistada pelo Flamengo, e da Copa Libertadores da América, que teve o Botafogo como ganhador.

Recém-chegado ao Atlético para a vaga de Luiz Felipe Scolari, em março de 2024, Milito levantou a taça do Campeonato Mineiro pelo Galo, com vitória de virada sobre o Cruzeiro, no Mineirão, na partida decisiva.

