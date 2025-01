Com três de Mbappé, Real Madrid vence Valladolid e amplia vantagem na ponta do Espanhol (Kylian Mbappé fez três gols para o Real Madrid)

O Real Madrid venceu o Real Valladolid por 3 a 0 neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio José Zorrilla. Mbappé foi o autor dos três gols da partida.

Com o resultado, o líder Real Madrid chegou aos 49 pontos e abriu quatro de vantagem em relação ao Atlético de Madrid. Já o Valladolid segue na lanterna da competição, com 15.

O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira, contra o Brest, pela oitava rodada da Liga dos Campeões. A bola rola às 17h (de Brasília), no Stade du Roudourou. Por sua vez, o Real Valladolid enfrenta o Villarreal, no Estádio de La Cerámica, às 12h15 de sábado, pelo Espanhol.

O jogo

O Real Madrid abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Mbappé tabelou com Bellingham na entrada da área, saiu cara a cara com o goleiro e chutou no canto direito.

Já aos 13 da segunda etapa, Rodrygo saiu em disparada pelo lado esquerdo do campo de ataque, entrou na área e rolou para Mbappé. O francês não desperdiçou e fez o seu segundo gol da partida.

Aos 45, Bellingham foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti após consulta ao VAR. Na cobrança, Mbappé deslocou o goleiro e deu números finais à partida.

Veja outros resultados pelo Espanhol neste sábado:

Mallorca 0 x 1 Real Betis

Atlético de Madrid 1 x 1 Villarreal

Sevilla 1 x 1 Espanyol

