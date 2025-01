Ancelotti rasga elogios a jogador do Real Madrid: ‘O mais completo do futebol’ (Ancelotti comanda o Real Madrid desde a temporada 2021/22)

Nesta sexta-feira (24/1), em entrevista coletiva, o treinador do Real Madrid Carlo Ancelotti rasgou elogios ao meia Federico Valverde. Ele comentou sobre a qualidade do jogador e o quão completo é em campo.

“Fede é um jogador completo e muito importante. Ele pode cobrir muitas posições fazendo perfeitamente todas elas em cada jogo… Tenho que fazer escolhas e ele está sempre disponível, nunca me pede nada. Com certeza o jogador mais completo do futebol agora, porque consegue cobrir muito bem todas as posições possíveis”, disse o técnico.

Nesta semana, Ancelotti mudou a posição de Valverde para a lateral direita no jogo da Liga dos Campeões contra o RB Salzburg. O titular da posição, Lucas Vázquez, começou no banco de reservas. O Real Madrid venceu o jogo por 5 a 1 e aliviou a pressão de uma possível eliminação precoce na fase de liga da Champions.

Líder do Campeonato Espanhol, enfrentará o lanterna Valladolid neste sábado, às 17h (de Brasília). Pela Champions, o Real entra em campo na próxima quarta-feira contra o Brest, da França. O jogo será em Guingamp (França), às 17h, válido pela última rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Valverde começou sua carreira no Peñarol, do Uruguai. Aos 17 anos, transferiu-se para o Real Madrid B em 2016 e, aos 19, integrou o elenco principal. No Real, venceu duas Champions League, dois Mundiais de Clubes e três vezes o Campeonato Espanhol. Em toda a sua carreira por clubes, marcou 32 gols e serviu 31, em um total de 365 jogos.

A notícia Ancelotti rasga elogios a jogador do Real Madrid: ‘O mais completo do futebol’ foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press