Valladolid x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações pelo Campeonato Espanhol (Mbappé e Vini Jr., do Real Madrid)

Real Valladolid e Real Madrid se enfrentam neste sábado (25/1), às 17h (de Brasília), no Estadio José Zorrilla, pela 21ª rodada de La Liga, o Campeonato Espanhol. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

O Real Madrid superou o momento de crise e voltou à liderança do Campeonato Espanhol, com 46 pontos. Já o Valladolid, time de Ronaldo, é o lanterna do torneio, com 15 pontos.

Valladolid x Real Madrid: onde assistir

A partida entre Valladolid e Real Madrid será transmitida pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Valladolid x Real Madrid: escalações

Valladolid: Hein; Luis Pérez, Özkaçar, Javi Sánchez e Lucas Rosa; Kike Pérez, Ndiaye e Martín; Tuhami, Marcos André e Amallah. Técnico : Manolo González.



Hein; Luis Pérez, Özkaçar, Javi Sánchez e Lucas Rosa; Kike Pérez, Ndiaye e Martín; Tuhami, Marcos André e Amallah. : Manolo González. Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger e Mendy; Valverde, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Brahim Díaz. Técnico: Carlos Ancelotti.

A notícia Valladolid x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações pelo Campeonato Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque