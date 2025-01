crédito: No Ataque Internacional

Após polêmica envolvendo Atlético, atacante alinha acerto com time classificado à Libertadores

Após polêmica envolvendo Atlético, atacante alinha acerto com time classificado à Libertadores (Taça Libertadores)

Na mesma semana em que despertou a ira de alguns torcedores do Atlético ao se envolver em uma polêmica no Instagram, o atacante Eduardo Vargas, que deixou o Galo em dezembro, alinhou acerto com um time classificado para a Copa Libertadores.

Na noite dessa terça-feira (21/1), diversos jornais uruguaios como El Observador, El País e FútbolUy noticiaram que o ex-jogador do Atlético chegará a Montevidéu nesta quarta para assinar com o Nacional.

“Pode ser classificada como a bomba do mercado de transferências: o Nacional acaba de fechar a chegada de Eduardo Vargas, jogador de futebol chileno e bicampeão da América com a seleção de seu país em 2015 e 2016”, escreveu o jornalista Diego Domínguez, da página Ovación, do El País.

Chapéu em time da Série A

Ainda conforme a imprensa do Uruguai, o Nacional conseguiu dar um chapéu em um time da Série A do Campeonato Brasileiro, que estava perto de contratar Vargas.

“O atacante de 35 anos chegou a um acordo para assinar um contrato de duas temporadas e será oficializado nas próximas horas, segundo informações exclusivas a que o Ovación teve acesso por meio de fontes próximas à negociação”, ressaltou a publicação.

“Os tricolores finalmente venceram o braço de ferro com o Vitória do Brasil, que era um dos clubes interessados em contratá-lo depois que ele foi dispensado do Atlético Mineiro. A contratação será por duas temporadas”, completou.

Libertadores foi crucial

Já o site FútbolUy destacou que a presença do Nacional na Libertadores deste ano foi determinante na desistência de Vargas em fechar com o Vitória.

“As negociações, que foram mantidas em total sigilo, atingiram o clímax na terça-feira, quando a chegada do atacante foi acertada em um acordo de extensão de duas temporadas. A possibilidade de vir para Los Albos, disputar a Copa Libertadores e tentar ser uma peça-chave da equipe, convenceu o atacante, que também tinha ofertas de outros clubes do norte, como o Vitória”, destacou a página.

Se confirmado, Vargas se junta às contratações já anunciada de Rômulo Otero, Diego Romero, Emiliano Ancheta, Julián, Millán, Yonatan Rodríguez, Franco Catarozzi e Lucas.

Vargas no Atlético

Em pouco mais de quatro anos no Galo, Eduardo Vargas disputou 167 jogos e marcou 33 gols. O ex-camisa 11 integrou o elenco em sete títulos, entre os quais o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021. Em 2025, transferiu-se para o Vitória.

O chileno poderia ter sido herói do Atlético na final da Copa Libertadores de 2024. Além de ter feito o gol da equipe, perdeu duas chances claras na decisão contra o Botafogo, que venceu a final única em Buenos Aires, na Argentina, por 3 a 1.

A notícia Após polêmica envolvendo Atlético, atacante alinha acerto com time classificado à Libertadores foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque