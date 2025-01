Raphinha decide contra o Benfica e leva o Barcelona às oitavas da Champions (Raphinha fez dois gols para o Barcelona contra o Benfica)

Nesta quarta-feira, em confronto pela sétima rodada da primeira fase da Liga dos Campeões, o Barcelona visitou o Benfica no Estádio da Luz, venceu por 5 a 4 e se classificou às oitavas de final de forma antecipada. Lewandowski (2), Raphinha (2) e Eric García balançaram as redes para a equipe espanhola, enquanto Pavlidis (3) e Araújo (contra) descontaram para o clube português.

Com o triunfo, o Barcelona chegou aos 18 pontos, na segunda colocação da tabela, e aumentou sua sequência de vitórias na competição para seis partidas (Young Boys, Bayern de Munique, Estrela Vermelha, Brest, Borussia Dortmund e Benfica). Do outro lado, com o revés, o Benfica permaneceu com dez somados, agora na 18ª posição.

O Barcelona volta aos gramados no próximo domingo, às 17h (de Brasília), quando recebe o Valencia, no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. No sábado, às 15h, o Benfica visita o Casa Pia, no Estádio Pina Manique, pela 19ª rodada do Português.

Os gols

O placar foi inaugurado pelo Benfica logo no primeiro minuto da etapa inicial. Ao receber pela esquerda, Carreras fez cruzamento na pequena área e encontrou o atacante grego Pavlidis, que se antecipou ao marcador na área e arrematou firme para marcar.

Aos 12 minutos do primeiro tempo, o Barcelona chegou ao empate. Após o árbitro assinalar pênalti, Lewandowski assumiu a responsabilidade, cobrou e balançou as redes.

O Benfica voltou a ficar com a vantagem no marcador aos 21 minutos da primeira etapa. Em lançamento, o goleiro Szczesny, do Barcelona, saiu mal para afastar e trombou com Baldé. Pavlidis aproveitou a bola sobrada e apenas finalizou rasteiro para fazer seu segundo tento no jogo.

Aos 29 minutos do primeiro tempo, o Benfica aumentou a diferença. Em outro pênalti marcado na partida, desta vez para a equipe portuguesa, Pavlidis chutou forte e anotou seu hat-trick.

O Barcelona descontou aos 19 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio do goleiro Trubin, do Benfica, Raphinha foi esperto e, de cabeça, desviou para a meta adversária.

Aos 22 minutos da etapa final, o Benfica novamente ampliou sua vantagem. Após cruzamento pela ponta esquerda, o zagueiro uruguaio Ronald Araújo, do Barcelona, tentou afastar, mas jogou contra o seu próprio gol e fez contra.

Na terceira penalidade máxima assinalada no jogo, Lewandowski novamente foi para a cobrança, arrematou alto, no canto direito, e diminuiu outra vez para o Barcelona aos 32 minutos da última etapa.

O Barcelona chegou ao empate aos 41 minutos do segundo tempo. Ao dominar pela ponta esquerda, Pedri ajeitou e cruzou na área. Eric García subiu mais alto que o marcador e finalizou para deixar tudo igual.

Aos 50 minutos da etapa final, o Barcelona virou o placar. Ao receber lançamento, Raphinha ganhou do marcador da velocidade, cortou o defensor e, de canhota, arrematou rasteiro para anotar o gol da vitória.

