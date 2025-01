Adestrador de ‘mascote’ da Lazio é desligado do clube após expor foto íntima (Juan Bernabé é adestrador da águia Olympia, mascote da Lazio)

O adestrador da águia Olympia, mascote da Lazio, foi desligado do clube após expor foto íntima nas redes sociais. Juan Bernabé, de 56 anos, realizou recentemente uma cirurgia de prótese peniana e compartilhou os registros. Ele era figurinha carimbada nos jogos da equipe italiana, ao lado do animal, que é adorado pela torcida.

Após realizar o procedimento cirúrgico, Bernabé compartilhou nas redes sociais vídeo que mostra o pênis após a intervenção médica. O espanhol ainda deu entrevista à Rádio 24 e contou explicitamente os motivos e detalhes da operação, além de não ter demonstrado arrependimento pelas imagens que publicou.

“Uma operação maravilhosa, fiz isso para ter um desempenho como quando era jovem. Quanto à polêmica gerada após a divulgação do vídeo, minha consciência está tranquila, só publiquei para avisar as pessoas sobre a cirurgia. Não entendo qual é a relação da minha foto com a pornografia”, disse ele ao programa La Zanzara, da Rádio 24.

Tais atitudes motivaram a decisão da Lazio em desligá-lo do clube. Em nota, os italianos lamentaram a ‘perda’ da mascote, mas rechaçaram o comportamento de Bernabé.

“A Lazio ficou surpresa ao ver as imagens fotográficas e de vídeo do Sr. Juan Bernabè e ao ler as declarações que os acompanhavam, comunica que encerrou, com efeitos imediatos, todas as relações com ele, dada a gravidade do seu comportamento”

“O clube está ciente da dor, que é partilhada, que a perda da águia irá causar aos adeptos nos próximos jogos em casa, mas acredita que não é possível a todos nós, especialmente com o símbolo histórico da águia, estar associado a um indivíduo que, com a sua iniciativa, tornou inadmissível a continuação da relação”, escreveu o clube.

Saudação fascista

Essa não foi a primeira vez que Bernabé se envolveu em polêmicas. Em 2021, ele foi afastado do clube por ter feito uma saudação fascista no Estádio Olímpico de Roma, na vitória do time sobre a Inter de Milão, por 3 a 1.

Nos vídeos que viralizaram nas redes sociais na época mostram o adestrador espanhol fazendo um gesto em alusão a Mussolini, político italiano que foi líder do movimento fascista e da propagação deste modelo de governo.

Ainda na mesma entrevista à Rádio 24, ele falou da ligação com o ditador: “Ser da Lazio? Uma honra em todos os sentidos, me faz sentir mais masculino. Mussolini? Admiro-o muito.”

