crédito: No Ataque Internacional

Real Sociedad x Villarreal: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol (Real Sociedad e Villarreal se enfrentam nesta segunda-feira (13/1))

Real Sociedad e Villarreal se enfrentam nesta segunda-feira (13/1), na Reale Arena, em San Sebastian, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Veja, a seguir, as principais informações do duelo que está marcado para começar às 17h (de Brasília).

Os mandantes chegam para o confronto na oitava posição, com 25 pontos. Por outro lado, os visitantes aparecem um pouco mais acima na tabela, em quinto, com 30.

Real Sociedad x Villarreal: onde assistir

A partida entre Real Sociedad e Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).

Real Sociedad x Villarreal: prováveis escalações

Provável escalação da Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Pacheco, Aguerd e Muñoz; Kubo, Turrientes, Sucic e Gomez; Oyarzabal e Méndez. Técnico: Imanol Alguacil.

Provável escalação do Villarreal: Luiz Júnior; Kiko Femenía, Costa, Albiol e Cardona; Moreno, Comesaña, Parejo e Baena; Gueye e Barry. Técnico: Marcelino García.

