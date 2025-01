Campeão mundial se irrita com boatos de mudança para CT após pedido de divórcio (Complexo esportivo Ciudad Real Madrid )

Campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, Roberto Carlos negou que esteja morando no CT do Real Madrid devido ao processo de divórcio com a esposa Mariana Lucón.

A suposta mudança de Roberto Carlos para as instalações do CT Ciudad Real Madrid, em Valdebebas, foi divulgada inicialmente pelo programa espanhol TV Fiesta, nessa terça-feira (7/1).

Em nota divulgada pela imprensa espanhola, Roberto Carlos chamou de ‘histórias falsas e prejudiciais’ as informações do TV Fiesta. O ex-lateral-esquerdo, ídolo e embaixador do Real Madrid, também prometeu tomar ‘as medidas apropriadas’ contra o veículo.

“Embora valorize minha privacidade, sinto-me obrigado a abordar os rumores infundados sobre minha moradia. Essas histórias fabricadas são completamente falsas e parecem ter sido criadas para gerar cliques. Permaneço em uma residência privada e com o apoio de membros da minha família”, comunicou o ex-jogador de 51 anos.

Mariana Lucón é a segunda esposa de Roberto Carlos e mãe de dois dos 11 filhos do ex-lateral. Eles se casaram em 2009.

A notícia Campeão mundial se irrita com boatos de mudança para CT após pedido de divórcio foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque