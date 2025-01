crédito: No Ataque Internacional

Romário anuncia entrevista com Neymar em novo canal no YouTube: ‘Muita resenha’

O ex-atacante Romário anunciou que o camisa 10 Neymar será o primeiro entrevistado de novo projeto do campeão mundial.

No fim de 2024, o ex-camisa 11 da Seleção divulgou a criação do canal do YouTube RomárioTV, conta oficial do ex-atleta na plataforma.

Ele divulgou nessa segunda-feira (6/1) que uma conversa com o jogador do Al-Hilal será publicada no perfil.

O primeiro vídeo do canal vai ao ar na próxima quinta-feira (16/1). O ex-jogador anunciou que o quadro de entrevistas se chama “De Cara Com O Cara” e terá outros convidados além do camisa da 10 brasileiro.

“O primeiro convidado do programa e cara com o caro é o Neymar. Vai ter muita história boa, coisa que você nunca viu e claro, muita resenha”, escreveu.

Mesmo ainda sem conteúdos postados, o perfil na plataforma já conta com mais de mil inscritos.

Outros projetos de Romário

Além do novo projeto na comunicação, Romário também é Senador pelo estado do Rio de Janeiro e presidente do América-RJ.

