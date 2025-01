Jornal espanhol analisa desempenho de Endrick em vitória do Real Madrid: ‘Impreciso e apressado’ (Endrick, do Real Madrid)

O jornal espanhol As analisou a atuação do atacante brasileiro Endrick na vitória do Real Madrid sobre o Minera, nessa segunda-feira (6/1), pela 3° fase da Copa do Rei.

As equipes se enfrentaram no Estádio Cartagonova. O time merengue superou a equipe da quarta divisão espanhola por 5 a 0.

Apesar da goleada, Endrick, que jogou toda partida, não contribui com participação direta em gols.

Uma matéria do veículo de imprensa espanhol refletiu sobre o desempenho do jogador de 18 anos.

“O copo meio vazio é de Endrick, que chegou a Cartagena com o objetivo de se fazer importante aos olhos de Ancelotti, mas foi cortado. Não por fazer uma partida ruim, não foi o caso. Esteve ativo e intenso. Ele serviu um gol de bandeja para Loren que não acabou entrando por milagre”, inicia.

“Sobre tudo, como 9, esteve impreciso e apressado. Pode marcar logo no começo acertou o chute em Fran. Na segunda etapa, já como ponta, mostrou um registro diferente, com mais mobilidade, e ali chegou a sua melhor ocasião, com um chute que foi parado pelo goleiro”. adiciona.

“Ancelotti ponderou muito positivamente sua atuação e incentivou a não se culpar pelos gols perdidos. “Fez uma boa partida, marcar é um detalhe, se moveu bem, teve boas oportunidades, seu movimento sempre é eficaz de trás da linha de ataque. O faltou o acerto. Foi muito perigoso pela direita. Deve ser paciente. Marcará gols quando precisarmos”, finaliza.

Endrick no Real Madrid

Endrick foi apresentado pelo Real Madrid em julho de 2024. O camisa 16 da equipe disputou 16 partidas, com dois gols marcados e nenhuma assistência.

O atacante é reserva absoluto do time treinado pelo italiano Carlo Ancelotti e tem tido poucos minutos nos últimos jogos.

