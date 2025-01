Cria do Atlético, Savinho tem a maior nota entre atletas do City na Premier League

Cria do Atlético, o atacante Savinho tem se destacado no Manchester City. Apesar da equipe não viver boa fase na Premier League, o jovem jogador de 20 anos tem tido bom desempenho individual.

De acordo com o site Sofascore, ele tem a maior nota entre os atletas do Manchester City pela Premier League. Savinho foi avaliado com a nota 7.54 pela plataforma e ainda coleciona números impressionantes no campeonato. Ele é o líder de assistências – são cinco no total e foi quem mais criou grandes chances de gol – oito no geral.

Nesta temporada, o atacante entrou em campo 17 vezes, sendo que 12 foram como titular. O primeiro gol veio quase como ‘presente de natal’. Diante do Leicester, no dia 29 de dezembro, Savinho balançou as redes pela primeira vez nos Citizens e garantiu a vitória por 2 a 0.

Trajetória de Savinho

Savinho disputou 35 jogos e marcou dois gols pelo Atlético. O atacante integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em 2021 e tricampeão do Campeonato Mineiro em 2020, 2021 e 2022.

Em 2022, foi emprestado pelo Troyes ao PSV (HOL). No clube, também teve poucos minutos em campo e atuou em 17 jogos, somando sub-21 e equipe profissional.

No ano seguinte, defendeu o Girona (ESP), novamente sob empréstimo. Pelo clube espanhol, recebeu mais oportunidades e se consolidou como um dos principais atletas da equipe. Na temporada 23/24, marcou nove gols, distribuiu 10 assistências e foi eleito o melhor jogador sub-23 do Campeonato Espanhol.

Com esse desempenho, passou a ser convocado pela Seleção Brasileira e disputou a Copa América de 2024.

Quanto o Atlético lucra com venda?

De acordo com o portal britânico The Athletic, o Manchester City pagou 25 milhões de euros (R$ 151,5 milhões) adiantados, sendo outros 15 milhões de euros (R$ 90,9 milhões) em acréscimos.

Desta forma, o Atlético terá direito a no mínimo R$ 22 milhões e no máximo R$ 35,3 milhões. Os valores, no entanto, não necessariamente entrarão nos cofres do clube em 2024, já que o City pode ter parcelado a compra.





