Time do Catar anuncia Artur Jorge, ex-técnico do Botafogo (Artur Jorge, atual técnico do Al-Rayyan)

Fim da novela! O ex-técnico do Botafogo, Artur Jorge, foi anunciado pelo Al-Rayyan, do Catar na manhã deste sábado (4/1). Inicialmente, o clube catari confirmou a saída do antigo treinador Younes Ali e depois a chegada do português. O contrato do atual campeão da Série A e da Libertadores com o Al-Rayyan será válido até 2027.

A saída do antecessor de Artur Jorge se deu pela má campanha no torneio nacional. Afinal, o time se encontra na oitava colocação de 12 possíveis. Além de liderar o Glorioso na principal temporada de sua história, com a conquista dos dois títulos impactantes, o baixo valor da multa rescisória, segundo avaliação do Al-Rayyan, interessou ao clube.

Entretanto, o clube do Oriente Médio não precisou desembolsar qualquer quantia. Afinal, o Botafogo e Artur Jorge chegaram a um acordo pela rescisão contratual, nessa sexta-feira (3/1).

Caso o comandante não cumprisse o acordo, o Alvinegro teria que receber três milhões de euros (pouco mais de R$ 19 milhões na cotação atual). Assim, como o montante é próximo da multa rescisória do contrato, que expirava no fim deste ano, as partes chegaram a um consenso.

O profissional abriria mão do valor que teria a receber do Glorioso e Al-Rayyan assumiria a dívida. O treinador português já tinha um acordo com o clube catari desde o fim do ano passado.

Passagem pelo Botafogo

Artur Jorge comandou o Botafogo em 55 jogos, com 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas. Em campanha histórica, conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

O clube carioca comunicou a saída do técnico nessa sexta-feira e agradeceu ao treinador pelas conquistas. “Botafogo e Artur Jorge finalizaram em comum acordo a rescisão do contrato de trabalho, incluindo o de seu staff técnico.”

“O Clube agradece aos profissionais campeões da Conmebol Libertadores e do Brasileirão em 2024 pelas conquistas alcançadas. A nova comissão técnica será anunciada em breve.”

