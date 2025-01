Cruzeiro: joelho impediu Valentín Gómez de fechar com Grupo City e jogar na Itália (Valentín Gómez, zagueiro argentino)

O zagueiro Valentín Gómez está próximo de ser o novo reforço do Cruzeiro. Preterido pela Raposa, o jovem jogador de 21 anos viveu momentos de tensão na carreira. Uma lesão no joelho o impediu de assinar com o Grupo City e jogar na Itália.

Em entrevista a ESPN, no fim do ano passado, após a conquista do Campeonato Argentino com o Vélez Sarsfield, Velentín Gómez revelou que a negociação “melou” já na fase dos exames médicos. “Não passei no check-up no City e Vélez me deixou ir para casa. Ganhar um título aqui, para mim, é o melhor”, completou.

O que impediu o argentino de passar nos exames foi a detecção de uma antiga lesão no menisco do joelho esquerdo. O próprio atleta já havia comentado o episódio ao retornar da Itália após a falha nos exames. “Saiu uma lesão que tive no menisco em 2021, que foi muito pequena e foi isso que saltou (no estudo médico).”

“Joguei todos os jogos sem nenhuma doença, então estou bem. É algo difícil, mas o importante é que meu joelho esteja bem e estou pronto para jogar”, disse ainda no aeroporto.

Na época, a negociação envolvia a ida de Valentín Gómez à Itália para defender as cores do Palermo.

Negociação com o Cruzeiro

Ao No Ataque, fonte ligada ao Vélez, detalhou, nesta sexta-feira (3/1), que as negociações estão avançadas, mas não encerradas.

De acordo com o jornalista Germán García Grova, a Raposa chegou a um acordo verbal com o Vélez pelo defensor de 21 anos. Ainda segundo o repórter, o Cruzeiro desembolsará nove milhões de dólares (cerca de R$ 55,6 milhões) por três anos de contrato.

A Raposa não confirma oficialmente o negócio. Por outro lado, nessa quinta-feira (3/1), na tradicional Missa em Ação de Graças, que celebrou o aniversário de 104 anos do clube, Pedro Lourenço, sócio majoritário da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), deu pistas sobre a atuação no mercado.

“Falta só mais um, que está para resolver de hoje para amanhã. Esperamos que até sábado ele esteja aí para apresentarmos o time completo. É um zagueiro. Provavelmente é um, mas nada muda que seja dois. Tem um argentino na parada“.

