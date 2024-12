Cristiano Ronaldo: ‘Vini Jr. deveria ter ganhado a Bola de Ouro’ (Cristiano Ronaldo saiu em defesa de Vinícius Júnior nesta sexta-feira (27/12))

Vencedor da Bola de Ouro em cinco oportunidades, o atacante Cristiano Ronaldo saiu em defesa de Vinícius Júnior nesta sexta-feira (27/12). Para o português, o jogador do Real Madrid deveria ter sido o premiado em 2024.

“Na minha opinião, ele merecia merecia ganhar a Bola de Ouro. Foi injusto. Deram para o Rodrigo, ele merecia também, mas deveriam ter dado ao Vinícius Júnior. Ele ganhou a Liga dos Campeões, fez o gol na final. As outras questões para mim não são importantes. Quando você merece, você tem que receber”, disse Ronaldo durante o Globe Soccer Awards.

Cristiano Ronaldo na premiação do Globe Soccer Awards.



"Vinicius deveria ter ganhado a Bola de Ouro. Foi injusto. Não me importo de dizer isso."



: @CazeTVOficial pic.twitter.com/uTgZICfyDl — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) December 27, 2024

A Bola de Ouro, premiação da France Football, elegeu em 28 de outubro o volante Rodri, do Manchester City, como o melhor jogador do mundo. A escolha gerou polêmica no mundo da bola, visto que Vinícius Júnior era cotado como o favorito.

Vini Jr., entretanto, teve o que comemorar pouco tempo depois. Em 16 de dezembro, ele foi eleito melhor do mundo no Fifa The Best, com Rodri ficando sem segundo lugar dessa vez.

Cristiano Ronaldo recebeu homenagem

Nesta sexta-feira (27/12), Cristiano Ronaldo foi condecorado como maior artilheiro da história do futebol na premiação da Globe Soccer Awards, organizada pela Associação Europeia de Clubes (ECA) em conjunto com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores (EFAA).

