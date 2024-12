crédito: No Ataque Internacional

Goleiro de 14 anos de clube uruguaio é morto por tiro (Geral Froste, goleiro de 14 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (25/12))

Uma tragédia marcou o Natal do Montevideo City Torque, clube uruguaio. Geral Froste, goleiro de 14 anos que atuava nas categorias de base do time, foi morto por um tiro em Montevidéu, capital do Uruguai.

“Lamentamos profundamente o falecimento de Geral Froste, guarda-redes Sub 14 do clube. Acompanhamos a sua família, amigos e colegas neste momento de tristeza para todos nós. Adeus, Geral”, publicou a equipe, no X (antigo Twitter).

De acordo com o El País, o homicídio do jovem ocorreu durante a madrugada. A bala atingiu o tórax e o abdômen de Geral, que foi levado pelo avô a uma clínica, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a mãe do rapaz, houve uma confusão entre vizinhos, e um deles teria disparado o tiro em direção ao jovem. Após o acontecido, outras pessoas que moram no bairro teriam incendiado a casa do suspeito, informou o El País.

O homem já foi identificado. Segundo registros policiais, ele tem seis antecedentes criminais, sendo a última delas por furto, em dezembro de 2023.

