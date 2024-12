Na ‘terra’ do Papai Noel, Cristiano Ronaldo envia mensagem de Natal (Cristiano Ronaldo passa o Natal de 2024 na Lapônia)

Com a pausa de fim de ano no Campeonato Árabe, Cristiano Ronaldo escolheu a Lapônia, na Finlândia, para curtir as férias de natal ao lado da família. férias natalícias em família. O craque português escolheu a Lapónia, na Finlândia. Localizada na região de Enontekio, a cidade é conhecida como a ‘terra’ do Papai Noel.

Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo publicou fotos do passeio com a família pela gélida Lapônia e mandou uma mensagem aos fãs: “Feliz natal a todos”.

Depois do período de descanso, Cristiano Ronaldo volta à ação pelo Al Nassr no dia 9 de janeiro, em jogo contra o Al Akhdoud, pelo Campeonato Árabe.

Na atual temporada, o atacante de 39 anos já anotou 16 gols e três assistências em 19 partidas. No clube da Arábia Saudita, o melhor jogador do mundo em cinco oportunidades soma 80 gols em 89 jogos desde 2023.

Em 2025, ano em que completará 40 anos em fevereiro, CR7 tenta atingir a marca de 1000 gols na carreira. Até o momento, o ‘Robozão’ 915 gols.

